В работе сервисов «Яндекс Go» и Uber Russia произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber Russia. В компании подтвердили наличие проблем с доступом.
Пользователи жалуются на невозможность заказать такси и некорректную работу каршеринга «Яндекс.Драйв».
«У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекс Go" и Uber Russia. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили RB.ru в пресс-службе «Яндекса».
Также, согласно данным Doendetector, россияне жалуются на некорректную работу почты и сайта «Яндекс».
Обновлено в 10:44 мск: «Сервисы "Яндекс Go" работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.
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