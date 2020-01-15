«Яндекс» решил зарегистрировать товарные знаки «гиперапп» и hyperapp

«Яндекс» в декабре 2019 года подал заявки на регистрацию двух товарных знаков — «гиперапп» и hyperapp . Rusbase обнаружил документы на сайте Федерального института промышленной собственности, где публикуются заявки на патенты и товарные знаки, а также решения Роспатента по ним.

В «Яндексе» на вопрос, связано ли это с возможно разработкой суперприложения, ответили, что не комментируют планы. В компании заявили, что достаточно часто регистрируют товарные знаки и получают патенты на технологии, но не все они находят применение в будущем.

«Это совершенно нормальная практика для больших IT-компаний», — отметили в «Яндексе».

О том, что «Яндекс» может разрабатывать суперприложение на базе одного из своих транспортных проектов, писал в октябре 2019 года РБК со ссылкой на источники на рынке. Тогда же издание предполагало, что над своими суперприложениями работают Сбербанк и «Тинькофф».

Суперприложение, или суперапп сочетает в себе функции сразу нескольких приложений. Первые супераппы появились в Китае: мессенджер WeChat компании Tencent и платежный сервис AliPay от Alibaba Group предлагают возможности для общения, онлайн-покупок, заказа такси, доставки еды и другие услуги.

Аналогично развивается и китайское Meituan-Dianping, которые изначально было приложнием для заказа доставки еды из ресторанов, а сейчас в нем более 30 сервисов, например, покупка билетов в кино, доставка продуктов из магазинов, отзывы.

В России формат суперприложения уже развивает «Тинькофф». В декабре 2019 года в приложении банка появились услуги от партнеров: запись в салон красоты через Yclients и ко врачу через «Напоправку», а также заказ уборки через «Домовенок». В будущем к приложению присоединятся и другие сервисы: заказ продуктов, одежды или такси, каршеринг, оплата бензина и .т.р

Mail.ru Group в октябре заявила, что собирается развивать суперапп на базе «ВКонтакте». При этом соцсеть уже обладает признаками суперприложения. Там есть платежный сервис VK Pay, внутреннее приложение VK Taxi для заказа такси через «Ситимобил», возможности для заказа еды, поиска работы и оплаты штрафов, а также интеграция с AilExpress.

«Развитие супераппов на базе нашей экосистемы, платежных систем и других связанных продуктов будет самым большим приоритетом на ближайшие три года», — отметили в компании.

Другие российские IT-гианты пока говорят только о планах разработки суперприложения либо вообще не сообщают ничего конкретного о его возможном появлении, как в случае с «Яндексом».

Так, Сбербанк 26 ноября 2019 года подал заявку на товарный знак «суперапп». Однако представитель Сбербанка тогда заявил «Ведомостям», что банк решил зерегистрировать товарный знак «на перспективу», поэтому предположения о выходу суперприложения Сбербанка являются «преждевременными».

В декабре, через день после обновления приложения «Тинькофф», с анонсом своего супераппа выступил ВТБ. Банк вложит в суперприложение 2,5 млрд рублей и ожидает, что оно выйдет летом 2020 года. По данным источников, в нем будут услуги от «Ростелекома», «Магинта», Burger King и других компаний.

Аналитик и управляющий партнер венчурной фирмы Bond Capital Мэри Микер упомянула суперприложения в числе интернет-трендов 2019 года. Она отметила, что влияние китайских супераппов начало распространяться по всему миру, и такие гианты, как Uber и Amazon тоже начали добавлять новые сервисы в свои приложения.

В сторону формата суперприложения движутся и карты Google. В 2019 году Google Maps в США начали предлагать вызвать такси при построении маршрутов и заказать еду при поиске ресторанов.

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