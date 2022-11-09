«Яндекс.Карты» начали искать места и организации с помощью нейросетей

«Яндекс.Карты» обновили поиск организаций — теперь в нем применяются технологии машинного обучения и нейронных сетей. «Карты» анализируют всю доступную информацию и находят больше мест по сложным запросам без применения дополнительных фильтров, сообщил RB.RU представитель сервиса.

Новый поиск с помощью нейросетей анализирует не только описание и ключевые слова от владельцев, но и сайт компании, фотографии, меню, прайс-листы и отзывы пользователей, классифицирует их и выставляет оценки, а затем подбирает места с наиболее подходящей под запрос оценкой.

«Сейчас мы ищем не только по точным совпадениям в текстах, но и по смыслу. Например, по запросу "бани" нашим алгоритмам достаточно найти организации в рубрике "Баня" и учесть их расположение. По запросу "бани на дровах" любую баню не покажешь, тем более в описаниях "парилка на дровах" присутствует не всегда. И тут на помощь приходят наши нейросети», — пояснил руководитель группы качества геопоиска «Карт» Андрей Данильченко.

Новый поиск работает и с более сложными случаями, когда пользователи ищут места с субъективными характеристиками. Например, по запросам в виде «лучшие хостелы в Москве на двоих на длительный срок».

«Яндекс.Карты» — приложение, которое позволяет помогают находить места и организации, а также строить до них маршруты на любом виде транспорта и пешком.

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