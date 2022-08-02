В «Яндекс.Музыке» появилась уникальная для каждого пользователя «Нейромузыка»

«Яндекс.Музыка» запустила «Нейромузыку» — это бесконечная мелодия, которую в реальном времени генерируют алгоритмы. Такая музыка будет уникальной для каждого пользователя за счет системы рекомендаций сервиса, говорится в сообщении «Яндекса».

Пользователи могут выбрать три режима — «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость».

В нейромузыке отсутствуют слова или паузы, которые могли бы отвлечь человека. Для ее создания были использовались музыкальные партии, написанные нейросетью в разных жанрах — рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент. Партии озвучили виртуальными инструментами. Сделанные за счет этого композиции и переходы, как сообщается, образуют «миллионы вариаций» и генерируют бесконечную мелодию в реальном времени.

Нейромузыка уникальна для каждого пользователя и учитывает его предпочтения. Послушать ее можно в мобильных приложениях «Яндекс.Музыки», а также на «Яндекс.Станции».

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