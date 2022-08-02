В «Яндекс.Музыке» появилась уникальная для каждого пользователя «Нейромузыка»

«Яндекс.Музыка» запустила «Нейромузыку» — это бесконечная мелодия, которую в реальном времени генерируют алгоритмы. Такая музыка будет уникальной для каждого пользователя за счет системы рекомендаций сервиса, говорится в сообщении «Яндекса».
Пользователи могут выбрать три режима — «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость».
В нейромузыке отсутствуют слова или паузы, которые могли бы отвлечь человека. Для ее создания были использовались музыкальные партии, написанные нейросетью в разных жанрах — рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент. Партии озвучили виртуальными инструментами. Сделанные за счет этого композиции и переходы, как сообщается, образуют «миллионы вариаций» и генерируют бесконечную мелодию в реальном времени.
Нейромузыка уникальна для каждого пользователя и учитывает его предпочтения. Послушать ее можно в мобильных приложениях «Яндекс.Музыки», а также на «Яндекс.Станции».
23 августа 2022 года в Москве RB.RU проведет Speed Dating, на котором стартапы, создающие продукты и сервисы в области креативных индустрий, лично презентуют свои проекты инвесторам. Участвовать.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Дополненная реальность в маркетинге: новые модели цифровой рекламы
- 2 Синергия, господдержка и лояльность: как удержать креативные кадры в регионах
- 3 Реклама будущего: 5 трендов, которые могут полностью изменить рынок
- 4 Как начать свое дело в креативных индустриях — инсайты творческих предпринимателей
- 5 Фоновый шум для концентрации: 5 сервисов
ВОЗМОЖНОСТИ
04 августа 2022
05 августа 2022