«Яндекс» показал свою первую колонку с камерой и электровелосипед собственной разработки

«Яндекс» показал новинки YaC 2023 — новую «Яндекс Станцию», электровелосипед для курьеров, «Карты» со сторис внутри и спортивую систему видеоаналитики.

Новая «Яндекс Станция» — «Дуо Макс»

Первая колонка «Яндекса» с камерой и сенсорным экраном. Теперь голосовй помщник «Алиса» не только произносит, но и показывает свои ответы. Также с помощью можно смотреть кино и общаться по видеосвязи.

Электровелосипед для курьеров

Компания представила электровелосипед собственной разработки для курьеров — он всесезонный, оснащен багажником для курьерской сумки с рамкой, USB-портом для зарядки смартфона, модулем IoT и подогревом батареи.

Новые детали на «Яндекс Картах»

Метки мест на «Картах» стали нагляднее, а в карточках появились сторис с подробностями, которые составляет нейросеть YandexGPT.

Спортивная аналитика от «Яндекс Плюса»

«Яндекс Плюс» представил систему трекинга для командных видов спорта. Она анализирует действия игроков на поле и обрабатывает информацию об их перемещениях с помощью компьютерного зрения и нейросетей. Полученные данные используются для составления спортивной статистики и аналитики.

YaC 2023 — это ежегодный мини-сериал о сервисах и технологиях компании и тех, кто их делает. Компания рассказывает о том, как создавались знакомые пользователям продукты, а также показывает новинки.

Фото: «Яндекс»