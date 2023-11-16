Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» показал свою первую колонку с камерой и электровелосипед собственной разработки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» показал новинки YaC 2023 — новую «Яндекс Станцию», электровелосипед для курьеров, «Карты» со сторис внутри и спортивую систему видеоаналитики.

«Яндекс» показал свою первую колонку с камерой и электровелосипед собственной разработки

Новая «Яндекс Станция» — «Дуо Макс»

Первая колонка «Яндекса» с камерой и сенсорным экраном. Теперь голосовй помщник «Алиса» не только произносит, но и показывает свои ответы. Также с помощью можно смотреть кино и общаться по видеосвязи.

Дуо Макс

Электровелосипед для курьеров

Компания представила электровелосипед собственной разработки для курьеров — он всесезонный, оснащен багажником для курьерской сумки с рамкой, USB-портом для зарядки смартфона, модулем IoT и подогревом батареи.

Электровелосипед Яндекса

Новые детали на «Яндекс Картах»

Метки мест на «Картах» стали нагляднее, а в карточках появились сторис с подробностями, которые составляет нейросеть YandexGPT.

Новые детали на Яндекс Картах

Все игроки FinTech России — по ссылке

Спортивная аналитика от «Яндекс Плюса»

«Яндекс Плюс» представил систему трекинга для командных видов спорта. Она анализирует действия игроков на поле и обрабатывает информацию об их перемещениях с помощью компьютерного зрения и нейросетей. Полученные данные используются для составления спортивной статистики и аналитики.

Спортивная аналитика Яндекс Плюс

YaC 2023 — это ежегодный мини-сериал о сервисах и технологиях компании и тех, кто их делает. Компания рассказывает о том, как создавались знакомые пользователям продукты, а также показывает новинки.

Фото: «Яндекс»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Не притворяйся человеком». Что ждет рынок VoiceTech в будущем?
  2. 2 «Почта России» отказалась от проекта с роботами-доставщиками «Яндекса»
  3. 3 «Яндекс» научил «Алису» говорить по-казахски
  4. 4 Нидерландская Yandex N. V. может продать все российские активы — Reuters
  5. 5 SUNLIGHT вместе с «Яндекс Доставкой» запустил ювелирно точную экспресс-доставку украшений
Yandex Tracker
Как эффективно управлять проектами и бизнес-процессами
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2023

Tender Hack

18 ноября 2023

Plug and Play

20 ноября 2023

Стипендиальный конкурс Фонда Потанина

Все ВОЗМОЖНОСТИ