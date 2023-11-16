«Яндекс» показал свою первую колонку с камерой и электровелосипед собственной разработки

«Яндекс» показал новинки YaC 2023 — новую «Яндекс Станцию», электровелосипед для курьеров, «Карты» со сторис внутри и спортивую систему видеоаналитики.
Новая «Яндекс Станция» — «Дуо Макс»
Первая колонка «Яндекса» с камерой и сенсорным экраном. Теперь голосовй помщник «Алиса» не только произносит, но и показывает свои ответы. Также с помощью можно смотреть кино и общаться по видеосвязи.
Электровелосипед для курьеров
Компания представила электровелосипед собственной разработки для курьеров — он всесезонный, оснащен багажником для курьерской сумки с рамкой, USB-портом для зарядки смартфона, модулем IoT и подогревом батареи.
Новые детали на «Яндекс Картах»
Метки мест на «Картах» стали нагляднее, а в карточках появились сторис с подробностями, которые составляет нейросеть YandexGPT.
Спортивная аналитика от «Яндекс Плюса»
«Яндекс Плюс» представил систему трекинга для командных видов спорта. Она анализирует действия игроков на поле и обрабатывает информацию об их перемещениях с помощью компьютерного зрения и нейросетей. Полученные данные используются для составления спортивной статистики и аналитики.
YaC 2023 — это ежегодный мини-сериал о сервисах и технологиях компании и тех, кто их делает. Компания рассказывает о том, как создавались знакомые пользователям продукты, а также показывает новинки.
Фото: «Яндекс»
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