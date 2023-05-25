Yandex Cloud запустила бесплатное обучение информационной безопасности в облаке

Облачная платформа Yandex Cloud запустила программу обучения по информационной безопасности в облаке, говорится в сообщении платформы.
Серия курсов, как сообщается, позволит IT-специалистам научиться управлять доступами, предотвращать уязвимости, настраивать защиту виртуальных машин от DDoS-атак.
Обучение доступно бесплатно по ссылке, самостоятельно нужно оплатить только ресурсы облачной платформы для выполнения практических заданий.
В настоящее время в рамках программы доступно три курса:
- «Защита облачной инфраструктуры» — позволит изучить основные этапы обеспечения безопасности в облаке.
- «DevSecOps в облачном CI/CD» — практикующие DevOps‑инженеры научатся настраивать DevSecOps-пайплайны, контролирующие безопасность приложений на каждом этапе сборки, тестирования и развертывания.
- «Аутентификация и управление доступами» — security-инженеры настроят систему единого входа SSO.
Фото на обложке: Unsplash
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