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«Яндекс.Доставка» введет комитет независимых курьеров по всей России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Курьеры, нарушившие правила «Яндекс.Доставки», смогут подать заявку на пересмотр решения об ограничении доступа к заказам — специальный комитет из независимых курьеров теперь начнет действовать для этих целей по всей России. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

«Яндекс.Доставка» введет комитет независимых курьеров по всей России

«Доставка» тестировала процедуру пересмотра ограничения доступа к заказам с ноября 2022 года в пяти городах: Альметьевск, Астрахань, Саранск, Набережные Челны и Нальчик. По итогам компания решила распространить эту практику на все регионы присутствия сервиса в России.

Каждую заявку на пересмотр ограничения доступа к сервису проверяет группа разбора, в которой на добровольной основе участвуют курьеры, а также представитель «Яндекс.Доставки». Курьерский комитет выслушивает аргументы обеих сторон — курьера, подавшего заявку, и представителя сервиса. После этого комитет решает, как поступить — сохранить ограничение или восстановить доступ к заказам.

Не рассматриваются заявки об отмене ограничения доступа к заказам при серьезных подтвержденных нарушениях: например, если курьер передавал свою учетную запись другому человеку или регулярно нарушал правила сервиса.

Подобная практика с февраля 2021 года введена в «Яндекс.Такси», в «Яндекс.Еде» аналогичный комитет действует больше года, планируется запустить его и в «Яндекс.Лавке».

Фото на обложке: «Яндекс.Доставка»

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