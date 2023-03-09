«Яндекс.Доставка» введет комитет независимых курьеров по всей России

Курьеры, нарушившие правила «Яндекс.Доставки», смогут подать заявку на пересмотр решения об ограничении доступа к заказам — специальный комитет из независимых курьеров теперь начнет действовать для этих целей по всей России. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

«Доставка» тестировала процедуру пересмотра ограничения доступа к заказам с ноября 2022 года в пяти городах: Альметьевск, Астрахань, Саранск, Набережные Челны и Нальчик. По итогам компания решила распространить эту практику на все регионы присутствия сервиса в России.

Каждую заявку на пересмотр ограничения доступа к сервису проверяет группа разбора, в которой на добровольной основе участвуют курьеры, а также представитель «Яндекс.Доставки». Курьерский комитет выслушивает аргументы обеих сторон — курьера, подавшего заявку, и представителя сервиса. После этого комитет решает, как поступить — сохранить ограничение или восстановить доступ к заказам.

Не рассматриваются заявки об отмене ограничения доступа к заказам при серьезных подтвержденных нарушениях: например, если курьер передавал свою учетную запись другому человеку или регулярно нарушал правила сервиса.

Подобная практика с февраля 2021 года введена в «Яндекс.Такси», в «Яндекс.Еде» аналогичный комитет действует больше года, планируется запустить его и в «Яндекс.Лавке».

Фото на обложке: «Яндекс.Доставка»