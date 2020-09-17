Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» сменит название на «ЮMoney». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменит название на «ЮKassa». Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно.

Смена бренда происходит после раздела совместных активов «Яндексом» и Сбербанком, о котором стороны официально объявили в конце июня 2020 года. Сообщалось, что Сбербанк выкупит у «Яндекса» долю в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей. В свою очередь, «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей.

С июля Сбербанк — единственный собственник «Яндекс. Денег». Банк владеет 75% сервиса напрямую и 25% — через ООО «Цифровые активы».

«В основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква "Ю", составленная из апострофа и круга. В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O - Input / Output - отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код», — говорится в сообщении «Яндекс. Денег».

Компания разрабатывала новый бренд самостоятельно, отмечается в сообщении сервиса.

Пресс-служба «Яндекс. Денег» отмечает, что «ЮMoney» продолжит развивать существующие продукты сервиса и добавит к ним функции, доступные пользователям экосистемы Сбербанка — Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR» и другие.