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Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» сменит название на «ЮMoney»
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Ксения Самбулова
Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» сменит название на «ЮMoney». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.
Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» сменит название на «ЮMoney»Ксения Самбулова
Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменит название на «ЮKassa». Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно.
Смена бренда происходит после раздела совместных активов «Яндексом» и Сбербанком, о котором стороны официально объявили в конце июня 2020 года. Сообщалось, что Сбербанк выкупит у «Яндекса» долю в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей. В свою очередь, «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей.
С июля Сбербанк — единственный собственник «Яндекс. Денег». Банк владеет 75% сервиса напрямую и 25% — через ООО «Цифровые активы».
«В основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква "Ю", составленная из апострофа и круга. В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O - Input / Output - отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код», — говорится в сообщении «Яндекс. Денег».
Компания разрабатывала новый бренд самостоятельно, отмечается в сообщении сервиса.
Пресс-служба «Яндекс. Денег» отмечает, что «ЮMoney» продолжит развивать существующие продукты сервиса и добавит к ним функции, доступные пользователям экосистемы Сбербанка — Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR» и другие.
Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock
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