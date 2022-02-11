«Яндекс.Доставка» вышла на рынок междугородней доставки

«Яндекс.Доставка» с февраля 2022 года начала организовывать логистику между городами. Ранее сервис специализировался на быстрой доставке внутри города, сообщил его представитель.
Сейчас онлайн-магазины могут доставлять через «Яндекс.Доставку» более чем в 900 городов в 54 регионах. Среди них как города-миллионники, так и небольшие населенные пункты в Ленинградской и Московской областях.
Сервис оптимизировал разные этапы доставки, чтобы посылки между регионами приходили быстро.
Курьеры на грузовиках каждый день забирают товары из магазинов или складов продавцов, после чего заказы попадают в четыре распределительных центрах в Москве и Московской области. Далее из сортировочных центров посылки отправляются на фурах в финальные города назначения на склады, откуда их уже забирают городские курьеры и доставляют покупателю или в ближайший пункт выдачи заказов.
Покупатели и отправители могут отследить статус посылки на всех этапах. Покупателям доступна предоплата и оплата при получении — наличными или банковской картой.
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Фото на обложке: Unsplash
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