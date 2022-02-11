Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Доставка» вышла на рынок междугородней доставки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Доставка» с февраля 2022 года начала организовывать логистику между городами. Ранее сервис специализировался на быстрой доставке внутри города, сообщил его представитель.

«Яндекс.Доставка» вышла на рынок междугородней доставки

Сейчас онлайн-магазины могут доставлять через «Яндекс.Доставку» более чем в 900 городов в 54 регионах. Среди них как города-миллионники, так и небольшие населенные пункты в Ленинградской и Московской областях. 

Сервис оптимизировал разные этапы доставки, чтобы посылки между регионами приходили быстро.

Курьеры на грузовиках каждый день забирают товары из магазинов или складов продавцов, после чего заказы попадают в четыре распределительных центрах в Москве и Московской области. Далее из сортировочных центров посылки отправляются на фурах в финальные города назначения на склады, откуда их уже забирают городские курьеры и доставляют покупателю или в ближайший пункт выдачи заказов.

Покупатели и отправители могут отследить статус посылки на всех этапах. Покупателям доступна предоплата и оплата при получении — наличными или банковской картой.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 100 стартапов, которые разрабатывают open source аналоги известных SaaS-сервисов
  2. 2 Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции
  3. 3 19 инструментов для автоматизации малого бизнеса
  4. 4 Как сэкономить на авто для бизнеса?
  5. 5 Составить новогодний плейлист так, чтобы не раздражать посетителей: 6 правил для бизнеса
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 февраля 2022

Премия Data Award 2022

13 февраля 2022

Международная олимпиада по анализу данных IDAO

13 февраля 2022

Life Science Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ