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Yadro запустила продажи противоударного планшета Kvadra_T

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа «Ядро» (Yadro, входит в «ИКС Холдинг») запустила продажи в розницу планшета Kvadra_T в собственном онлайн-магазине. Гаджет будет работать на ОС вендора, пишут «Ведомости».

Yadro запустила продажи противоударного планшета Kvadra_T

Планшет Kvadra имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, слот для SD-карты и поддержку LTE и WiFi. Гарантия составляет 12 месяцев. В онлайн-магазине компания также предлагает покупателям приобрести фирменные аксессуары для своего планшета. Гаджет будет продаваться за 41,9 тыс. рублей.

О планах наладить производство планшетов на KVADRA OS сообщалось в апреле 2023 года. Тогда «Ядро» набирала разработчиков мобильной ОС на базе открытого исходного кода Android.

Судя по декларации о соответствии, первая партия таких планшетов задекларирована для ввоза в РФ еще в конце 2022 года. Из документа следует, что устройства выпустили на китайском предприятии в Шэньчжэне.

Группа впервые представила свое устройство на выставке ЦИПР в мае 2023 года.

Фото на обложке: Kvadra

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