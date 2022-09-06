Производитель серверов Yadro купил разработчика софта для работы с данными «Рэйдикс»

Группа Yadro, которая входит в «ИКС-Холдинг», купила разработчика софта для оптимизации работы систем хранения данных (СХД) «Рэйдикс».

Источники газеты «Коммерсантъ» оценивают сделку в 500–600 млн рублей. Рынок считает, что с «Рэйдикс» Yadro получит технологии, разработка которых самостоятельно заняла бы до трех лет.

Продавцами «Рэйдикс» выступили основатель и гендиректор компании Андрей Федоров и структуры «Ростелекома». Смена владельцев состоялась 2 сентября. По итогам 2021 года выручка «Рэйдикс» достигла 119 млн рублей, а чистая прибыль — 10 млн рублей.

В Yadro приобретение считают «важным шагом в реализации стратегии выхода в новые сегменты рынка СХД».

После начала спецоперации на Украине крупнейшие поставщики СХД и серверов (HP, Huawei и Dell) приостановили поставки и отгрузку оборудования. Один из собеседников газеты, близких к Минпромторгу, считает, что к концу году все производители, включая Yadro, в среднем увеличат продажи на 50–100%.

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