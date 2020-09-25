«Яндекс.Еда» разработала рекламную платформу для микрокампаний ресторанов

«Яндекс.Еда» разработала рекламную платформу, которая позволит ресторанам запускать таргетированные рекламные кампании в сервисе и появляться на приоритетных местах в выдаче. Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекс.Еды».

В настоящее время недельный бюджет рекламной кампании начинается от нескольких тысяч рублей на точку. Позже стоимость будет определяться по аукционной модели, сообщил представитель «Яндекса».

«Сервис делает ставку на большое число микрокампаний отдельных ресторанов, в то время как другие рекламные платформы преимущественно работают с крупными рекламодателями, ничего не предлагая независимым игрокам», — говорится в сообщении.

Рекламные размещения на платформе позволят ресторанам напомнить о себе в момент, когда пользователь принимает решение о заказе, а также выделиться в выдаче на фоне конкурентов.

Все рекламные сообщения на платформе маркированы, доступа к рекламным инструментам не будет у ресторанов с низким рейтингом.

В ближайшем будущем рестораны смогут заводить рекламные кампании самостоятельно через личный кабинет и у них появятся дополнительные инструменты по работе с аудиторией платформы.

Сейчас реклама таргетируется по зоне доставке ресторана, в дальнейшем рестораны получат возможность работать с аудиторией, которая уже делала заказ (ретаргетинг), таргетировать на определенный профиль, соответствующий целевой аудитории ресторана.

Сейчас клиентам доступно несколько форматов: приоритетное место в выдаче, место в карусели предложений в верхней части меню, включение в редакционную подборку или рекламный баннер.

По словам представителя «Яндекс.Еды», платформа тестировалась «на десятках» ресторанов в Москве и регионах. По итогам рекламных размещений объем заказов возрастал до 20%.

Инструмент разработан с учетом потребностей независимых ресторанов и небольших сетей, но воспользоваться им смогут и крупные игроки, а также FMCG-бренды.

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