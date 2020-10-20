«Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы с собой для 20 тысяч заведений

Сервис доставки «Яндекс.Еда» совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России запустили программу поддержки ресторанного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сервис обнулит комиссию на заказы самовывозом для более чем 20 тысяч небольших заведений, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей ресторанов.

«Воспользоваться поддержкой смогут независимые рестораторы и сети, имеющие не более трех заведений — этим критериям соответствуют более 20 тысяч партнеров сервиса», — сказали в компании.

При этом возможность сделать заказ навынос из таких ресторанов добавится автоматически.

Эти меры будут действовать с 26 октября до 31 декабря в 130 городах присутствия «Яндекс.Еды». Для финансирования акции компания выделит около 120 млн рублей.

Также рестораны получат неделю рекламной поддержки. Заведения без дополнительной платы смогут получить приоритетные места в списке заведений в приложении «Яндекс.Еды». Акция будет доступна для всех заведений с рейтингом четыре балла или выше. Если ресторан только подключился к сервису, запрос на бесплатное размещение рекламы компания рассмотрит в индивидуальном порядке.

Меры поддержки ресторанного бизнеса введены в связи с новой волной распространения коронавирусной инфекции. В компании отметили, что в городах, где были усилены ограничительные меры, спрос на самовывоз и доставку может заметно возрасти.

В качестве дополнительных мер безопасности по договоренности с правительством Москвы курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой», и сотрудники ресторанов смогут бесплатно пройти вакцинацию от гриппа. Заведения вернут контроль температуры для курьеров при выдаче заказа, а сами блюда будут доставляться бесконтактно.

Между тем, как сообщает РИА Новости, власти Москвы проверят службы доставки «Яндекс.Еда» и Delivery club на соблюдение антимонопольного законодательства при назначении тарифов на развоз еды.

В ходе заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщил, что в Москве существует «монополия» по доставке еды из ресторанов. По его словам, «Яндекс» и Delivery Club, забирают от 10 до 35% от стоимости заказа за курьерскую доставку.

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