«Яндекс.Еда» запустит комиссию по решению споров с ресторанами

Сервис «Яндекс.Еда» запустит отраслевую комиссию, которая будет разрешать спорные ситуации с ресторанами и магазинами, которые сотрудничают с «Едой». Об этом RB.RU рассказал представитель компании.

В комиссию войдут представители магазинов и ресторанов, а также эксперты из сферы ресторанного бизнеса и ритейла и члены профессиональных ассоциаций, в том числе Федерации рестораторов и отельеров.

Задача комиссии — обеспечить прозрачность при работе «Яндекс.Еды» и ее партнеров.

В комиссию можно будет обратиться, чтобы оспорить отключение от сервиса, а также задать вопросы о действующих правилах: от принципов составления рейтинга заведений до требований к описанию блюд и товаров.

Отраслевая комиссия запустится до конца лета. Ее базовый состав и регламент работы позднее появятся на сайте «Яндекс.Еды». Там же можно подать заявку на вступление.

Кто сможет стать членом комиссии: представители магазинов и ресторанов, которые сотрудничают с «Едой» больше года, обрабатывают более 30 заказов в неделю. Кроме того, их рейтиг должен быть не ниже 4,8, а также не должно быть серьезных жалоб от клиентов и курьеров.

Рассматривать принципы, которые регулируют работу платформы с партнерами, будет комитет по открытости Консультативного совета по развитию экосистемы «Яндекса». Если комиссия решит, что какое-либо правило нуждается в доработке, она сможет вынести вопрос на обсуждение комитета.

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