«Яндекс.Еда» бесплатно обучит своих курьеров новой профессии в сфере ИТ

Курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой», смогут бесплатно освоить новые профессии в сфере ИТ. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Участники первого набора пройдут обучение по специальностям тестировщика, аналитика данных и веб-разработчика в сервисе «Яндекс.Практикум». Расходы возьмут на себя сервисы совместно. Стоимость курса на одного человека составит 50-100 тысяч рублей, уточнил представитель «Яндекс.Еды».

В первом потоке будут обучаться курьеры-партнеры из девяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Ярославля, Уфы, Саратова и Челябинска.

В случае успеха эксперимент может стать основой новой программы дополнительного образования, а список профессий будет расширен.

«Яндекс.Еда» провела опрос среди 3000 курьеров, сотрудничающих с сервисом по всей стране. 86% опрошенных отметили, что хотят освоить новую профессию. Самый большой интерес вызвали сферы ИТ, финансов и дизайна.

Тем, кто выбрал технологии (почти 500 человек), сервис предложил пройти 20-часовые вводные курсы в «Яндекс.Практикуме». 35 участников, которые убедились в своем желании сменить профессию и окончили вводный курс, получили возможность бесплатно пройти полное обучение по выбранной специальности. Срок – от 4 до 9 месяцев в зависимости от программы.

«Мы стремимся, чтобы сотрудничество с сервисами "Яндекса" было не только временной подработкой, но и становилось новой ступенькой в карьере. В феврале наши коллеги из "Яндекс.Такси" запустили программу обучения для водителей и их семей <…>. Мы вдохновились этим и в рамках программы заботы о курьерах-партнерах также решили помочь им с дополнительным образованием», – рассказал руководитель сервиса «Яндекс.Еда» Дмитрий Масюк.

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