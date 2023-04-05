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«Яндекс Go» запустил услугу заказа такси сразу на несколько часов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс Go» запустил для корпоративных клиентов услугу заказа такси сразу на несколько часов в день, сообщил RB.RU представитель компании.

«Яндекс Go» запустил услугу заказа такси сразу на несколько часов

Опция называется «Час+» и подойдет сотрудникам, которым нужны поездки сразу по нескольким адресам в течение дня. Заказать машину можно на время до восьми часов.

Компаниям это должно помочь оптимизировать затраты на содержание постоянного парка корпоративных автомобилей.

Новая услуга будет действовать в тарифах «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес». Стоимость рассчитывается сразу на все время поездки.

 

В заказы включено длительное платное ожидание на всех точках маршрута, в том числе в момент подачи. Отмечается, что так будет выгоднее и для водителей — их доход не зависит от остановок по пути, даже если их много и они долгие.  

Алгоритм «Яндекс Go» при поиске водителя будет учитывать, как давно он на линии. В случае, если водитель вышел недавно, система предложит заказ на несколько часов.

Фото на обложке: Unsplash

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