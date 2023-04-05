«Яндекс Go» запустил услугу заказа такси сразу на несколько часов

«Яндекс Go» запустил для корпоративных клиентов услугу заказа такси сразу на несколько часов в день, сообщил RB.RU представитель компании.
Опция называется «Час+» и подойдет сотрудникам, которым нужны поездки сразу по нескольким адресам в течение дня. Заказать машину можно на время до восьми часов.
Компаниям это должно помочь оптимизировать затраты на содержание постоянного парка корпоративных автомобилей.
Новая услуга будет действовать в тарифах «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес». Стоимость рассчитывается сразу на все время поездки.
В заказы включено длительное платное ожидание на всех точках маршрута, в том числе в момент подачи. Отмечается, что так будет выгоднее и для водителей — их доход не зависит от остановок по пути, даже если их много и они долгие.
Алгоритм «Яндекс Go» при поиске водителя будет учитывать, как давно он на линии. В случае, если водитель вышел недавно, система предложит заказ на несколько часов.
Фото на обложке: Unsplash
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