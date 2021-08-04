Директор «ЯКласс» в России сообщил об уходе с должности

«С 9 июля я не работаю СЕО в "ЯКласс". Принял решение больше года назад, планировал реализацию с акционерами», — написал он на своей странице в Facebook.

В разговоре с RB.ru он отметил, что останется консультантом в «ЯКласс». Среди его дальнейших планов — запуск EdTech-стартапа в США.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», с 2019 года гендиректором компании является Сергей Четвериков. «Вопрос о новом гендиректоре "ЯКласс" сейчас решается. Сергей — один из акционеров "ЯКласс", он не участвовал в операционном управлении», — пояснил Илингин.

В своем посте на Facebook Илингин также сообщил, что за четыре года работы в компании удалось увеличить выручку в 20 раз, штат — в 15 раз, количество пользователей — в 14 раз.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «ЯКласс» по итогам 2020 года составила 267 млн рублей, увеличившись по сравнению с показателем 2019 года на 262%. Чистая прибыль составила 98,1 млн рублей. Среднесписочная численность сотрудников компании, по данным ФНС, в 2020 году составила 49 человек (против 6 человек в 2017 году)

96% в компании принадлежит «ЯКласс Инк» (Виргинские острова), 4% — Фонду развития интернет-инициатив.

О «ЯКласс»

«ЯКласс» — это образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей. Начал работу в 2013 году. По собственным данным, онлайн-площадкой пользуются 9 млн школьников из 40 тысяч школ России, Латвии, Армении, Австрии, Финляндии, Германии, Казахстана и Республики Беларусь.

Портал содержит онлайн-тренажеры по школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. На сайте компании размещена база из 1,6 трлн заданий и видеоуроков по 13 предметам школьной программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 60% учащихся пользуются сервисом с мобильных устройств.

Фото: Facebook Андрея Илингина