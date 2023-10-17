«Яндекс.Карты» добавили 3D-модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга

«Яндекс.Карты» добавили трехмерные цветные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении компании.

В Москве можно рассмотреть Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, ГЭС-2, собор Василия Блаженного, Большой театр, Останкинскую башню, главное здание МГУ и другие объекты. Всего около двух десятков достопримечательностей.

Среди 3D-моделей в Петербурге — Эрмитаж, музей истории и Петропавловская крепость, Александровская и две Ростральные колонны, храм Воскресения Христова, Исаакиевский и Казанский соборы, крейсер «Аврора».

На всех объектах видны основные особенности архитектуры, цвета и тени. При переключении на ночную тему у зданий появляется подсветка.

ГЭС-2

В июле реалистичные объекты на картах также представил «2ГИС».

Фото на обложке: «Яндекс.Карты»