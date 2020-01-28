«Яндекс.Карты» запустили инструмент планирования доставки для малого бизнеса

В веб-версии «Яндекс.Карт» появился инструмент «Маршруты для малого бизнеса», который позволит небольшим компаниям с собственной доставкой составлять и оптимизировать маршруты для водителей. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Базовая версия — бесплатная. Логист может в любом порядке добавлять на карту адреса доставки. Алгоритм «Маршрутов» затем проанализирует их и выдаст оптимальный результат по времени, учитывая прогноз загруженности дорог.

Функция позволяет добавить до 50 адресов, выбрать дату и спланировать доставку на нужный день, а также переслать готовый маршрут на телефон курьера, который откроется сразу в приложении «Яндекс.Карт».

Маршрут, построенный в «Картах» вручную

После оптимизации (время в пути уменьшается на 15-20%)

«Маршруты для малого бизнеса» работают на технологиях «Яндекс.Маршрутизации» — логистической платформы, которую используют транспортные компании и курьерские сервисы.

По словам руководителя «Яндекс.Маршрутизации» Данила Шелехова, ежедневно 10 тысяч пользователей «Яндекс.Карт» строят маршруты по нескольким адресам, «большинство — предприниматели и логисты». По его словам, инструмент подойдет компаниям с небольшим числом штатных или наемных водителей — магазинам, кафе и химчисткам.

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