Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Карты» начали показывать стоимость проезда по платным дорогам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Карты» начали показывать стоимость проезда на платных участках маршрута, говорится в сообщении сервиса. Ранее «Карты» только предупреждали водителей о наличии на пути платных дорог.

«Яндекс.Карты» начали показывать стоимость проезда по платным дорогам

При построении маршрута водителю сразу покажут платные дороги и цену проезда для легковой машины. При этом стоимость будет рассчитана не для всей трассы, а только для того участка, который собирается проехать водитель.

Для гибких тарифов сервис также учтет время прибытия. Так, если водитель прокладывает маршрут утром, а до платного участка доедет только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа.

Функция уже появилась в новой версии приложения на iOS и Android.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России протестировали первый отечественный мусоровоз на электротяге
  2. 2 Почему Париж страдает из-за нашествия клопов
  3. 3 В Испании построят новый технологичный город — вот как он будет выглядеть
  4. 4 Что такое дата-центр и как его выбрать?
  5. 5 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга

ВОЗМОЖНОСТИ

19 октября 2023

Гранты для социально ориентированного бизнеса

20 октября 2023

LadiesFounders

20 октября 2023

Tender Hack

20 октября 2023

Акселератор АРФГ

20 октября 2023

SOC-Forum

Все ВОЗМОЖНОСТИ