«Яндекс.Карты» начали показывать стоимость проезда по платным дорогам

«Яндекс.Карты» начали показывать стоимость проезда на платных участках маршрута, говорится в сообщении сервиса. Ранее «Карты» только предупреждали водителей о наличии на пути платных дорог.
При построении маршрута водителю сразу покажут платные дороги и цену проезда для легковой машины. При этом стоимость будет рассчитана не для всей трассы, а только для того участка, который собирается проехать водитель.
Для гибких тарифов сервис также учтет время прибытия. Так, если водитель прокладывает маршрут утром, а до платного участка доедет только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа.
Функция уже появилась в новой версии приложения на iOS и Android.
Фото на обложке: Unsplash
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