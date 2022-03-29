«Яндекс.Маркет» запустил новый сервис «Маркет для бизнеса» — там юрлица и ИП могут делать покупки и оплачивать их онлайн по расчетному счету. Также после покупки на сервисе предприниматели смогут вернуть до 20% НДС. О запуске RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс.Маркет» запустил раздел с товарами для бизнеса и возможностью оформить покупку на юрлицо