«Яндекс.Маркет» запустил раздел с товарами для бизнеса и возможностью оформить покупку на юрлицо

«Яндекс.Маркет» запустил новый сервис «Маркет для бизнеса» — там юрлица и ИП могут делать покупки и оплачивать их онлайн по расчетному счету. Также после покупки на сервисе предприниматели смогут вернуть до 20% НДС. О запуске RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Сейчас на «Маркете для бизнеса» доступны стройматериалы, мебель, одноразовые маски, мыло, канцелярские товары и другое. Процедура оформления заказа не отличается от обычного «Маркета».
Оплатить покупку можно онлайн по расчетному счету. Срок доставки товаров составит 1–2 дня. Платежки и другие документы можно заполнить в электронном виде.
«Маркет для бизнеса» работает в Москве и области, в ближайшее время появится и в других городах.
Фото: «Яндекс.Маркет»
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