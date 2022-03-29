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«Яндекс.Маркет» запустил раздел с товарами для бизнеса и возможностью оформить покупку на юрлицо

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Маркет» запустил новый сервис «Маркет для бизнеса» — там юрлица и ИП могут делать покупки и оплачивать их онлайн по расчетному счету. Также после покупки на сервисе предприниматели смогут вернуть до 20% НДС. О запуске RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс.Маркет» запустил раздел с товарами для бизнеса и возможностью оформить покупку на юрлицо

Сейчас на «Маркете для бизнеса» доступны стройматериалы, мебель, одноразовые маски, мыло, канцелярские товары и другое. Процедура оформления заказа не отличается от обычного «Маркета».

Маркет для бизнеса

Оплатить покупку можно онлайн по расчетному счету. Срок доставки товаров составит 1–2 дня. Платежки и другие документы можно заполнить в электронном виде.

«Маркет для бизнеса» работает в Москве и области, в ближайшее время появится и в других городах.

Фото: «Яндекс.Маркет»

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