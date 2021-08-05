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«Яндекс.Маркет» предоставил возможность покупать товары в кредит

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи «Яндекс.Маркета» теперь могут покупать товары в кредит. Заявку можно подать на маркетплейсе прямо во время оформления заказа, в компании уверяют, что банк рассмотрит ее меньше чем за две минуты.

«Яндекс.Маркет» предоставил возможность покупать товары в кредит

Первым партнером сервиса по этой услуге стал «Тинькофф», сообщает пресс-служба «Яндекс.Маркета». Кредит можно взять на сумму от 3 тысяч до 200 тысяч рублей и на срок от 3 до 24 месяцев. Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока. Есть возможность досрочного погашения.

В кредит пользователь может купить на маркетплейсе один или сразу несколько товаров единым заказом. Сейчас таким образом можно оплатить товары, которые «Маркет» доставляет сам. Скоро кредиты станут действовать и для товаров, которые привозят магазины-партнеры маркетплейса.

Выбрать оплату в кредит можно в карточке товара на «Яндекс.Маркете» или в корзине при оформлении заказа. Дальше необходимо заполнить заявку — указать удобный срок кредита, контакты и паспортные данные.

Для клиентов «Тинькофф» после одобрения кредита платеж моментально проходит — маркетплейс сразу передает товар на доставку. Всем остальным покупателям после рассмотрения заявки нужно еще подписать кредитный договор. Для этого представитель банка приедет сам — адрес, дату и время встречи тоже можно указать при оформлении кредита на «Маркете». Документы можно подписать в течение двух недель.

В случае возврата товара банк автоматически закроет кредит и возвратит покупателю уже заплаченные деньги. Если вернуть не весь заказ, а только несколько товаров из него — банк пересчитает кредит с учетом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесенных сумм.

Покупать в кредит можно на сайте и в приложении «Яндекс.Маркета». Новая возможность доступна любому пользователю от 18 до 70 лет с российским гражданством и регистрацией на территории РФ. В дальнейшем сервис может подключить к услуге и другие банки.

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Фото на обложке: Unsplash

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