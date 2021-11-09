«Яндекс.Маркет» расширил экспресс-доставку лекарств на регионы

Жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова и Новосибирска теперь могут заказать на «Яндекс.Маркете» лекарства, которые отпускают без рецепта, и получить их с доставкой до двери за один-два часа. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

В ближайшее время услуга также будет доступна в Казани. Впервые сервис запустил такую возможность в сентябре в Москве.

Товары доступны для заказа в разделе «Яндекс.Маркет Express». Их развозит «Яндекс.Доставка». В каждом из городов, где теперь есть доставка лекарств, можно заказать около 3 тыс. препаратов.

«Маркет» работает с разными аптечными сетями, среди которых «Озерки», «Хорошая аптека», «Аптека №1», «Доктор Столетов», «Радуга», «Аптека от склада» и другие. Сервис планирует расширять ассортимент товаров и число партнеров.

Маркетплейс планирует расширить экспресс-доставку безрецептурных лекарств и на другие регионы страны. Сервис планирует также принять участие в пилотных проектах по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash