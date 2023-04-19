«Яндекс.Маркет» начал продавать товары IKEA для бизнеса

«Яндекс.Маркет» открыл для компаний и предпринимателей продажу товаров шведского ритейлера IKEA, говорится в сообщении маркетплейса.
Купить товары IKEA можно на «Маркете для бизнеса», а оплатить — с расчетного счета. Опция доступна для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Сервис объединил товары в специальные подборки. Например, в подборке «Все для офиса» собраны мебель, гардины, настольные лампы и часы, искусственные растения в горшках, а во «Все для ресторанов и кафе» — бокалы, кружки, вазы, декоративные свечи, пледы и другое.
«Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всей продукции российского подразделения IKEA в ноябре прошлого года. Соглашение коснулось всех категорий товаров, которые есть у шведской сети. Сервис начал продавать эти товары 1 декабря 2022 года.
Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс.Маркет» начал рекламировать продавцов на видеоэкранах в пунктах выдачи заказов
- 2 «Яндекс.Маркет» открыл креативную студию crtvmrkt для брендов и продавцов
- 3 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 4 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
- 5 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
ВОЗМОЖНОСТИ
19 апреля 2023
20 апреля 2023
20 апреля 2023