«Яндекс.Маркет» начал продавать товары IKEA для бизнеса

«Яндекс.Маркет» открыл для компаний и предпринимателей продажу товаров шведского ритейлера IKEA, говорится в сообщении маркетплейса.

Купить товары IKEA можно на «Маркете для бизнеса», а оплатить — с расчетного счета. Опция доступна для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Сервис объединил товары в специальные подборки. Например, в подборке «Все для офиса» собраны мебель, гардины, настольные лампы и часы, искусственные растения в горшках, а во «Все для ресторанов и кафе» — бокалы, кружки, вазы, декоративные свечи, пледы и другое.

«Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всей продукции российского подразделения IKEA в ноябре прошлого года. Соглашение коснулось всех категорий товаров, которые есть у шведской сети. Сервис начал продавать эти товары 1 декабря 2022 года.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»