«Яндекс.Маркет» предупредил партнерские пункты выдачи о росте числа заказов на точку с 1 апреля

Анастасия Марьина
«Яндекс.Маркет» сообщил партнерским пунктам выдачи заказов (ПВЗ) об изменениях с 1 апреля 2023 года — предпринимателей ожидает рост количества заказов на точку и новые показатели для ПВЗ. Пороги и проценты при расчете расчете вознаграждения за выдачу заказов не поменяются.
«Яндекс.Маркет» предупредил партнерские пункты выдачи о росте числа заказов на точку с 1 апреляАнастасия Марьина
Что изменится:
- Вырастет количество заказов на точку за счет автоматического отключения небрендированных ПВЗ, которые попадают в охранную зону брендированного пункта. Пока что команда «Маркета» отключает такие ПВЗ вручную. «Теперь все будет происходить быстро, чтобы владельцы брендированных ПВЗ получали больше заказов, а покупатели сразу привыкали ходить в такие пункты выдачи», — говорится в сообщении Telegram-канала «ПВЗ Яндекс Маркета».
- Будет увеличено максимальное число продавцов на одну точку, которые отгружают заказы по дроп-оффу.
- Перестанут действовать некоторые карготипы: в ПВЗ можно будет принимать более тяжелые, а также крупногабаритные посылки.
- Условия работы станут единообразнее. При расчете объема выданных заказов, влияющего на вознаграждение партнера, теперь будут учитываться цены товаров без НДС, а также вычитаться объем клиентских возвратов. Таким образом расчет будет соответствовать привычным рыночным стандартам.
- Вводятся новые показатели для ПВЗ — эффективная ставка, а также базовое и итоговое вознаграждение.
Фото на обложке: Ilyas Kalimullin /
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