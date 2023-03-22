«Яндекс.Маркет» сообщил партнерским пунктам выдачи заказов (ПВЗ) об изменениях с 1 апреля 2023 года — предпринимателей ожидает рост количества заказов на точку и новые показатели для ПВЗ. Пороги и проценты при расчете расчете вознаграждения за выдачу заказов не поменяются.

«Яндекс.Маркет» предупредил партнерские пункты выдачи о росте числа заказов на точку с 1 апреля