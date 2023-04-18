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«Яндекс.Маркет» начал рекламировать продавцов на видеоэкранах в пунктах выдачи заказов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Маркет» начал тестировать новый формат рекламы — бренды и продавцы смогут попасть со своим товаром на видеоэкраны в брендированных пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом говорится в сообщении «Маркета».

«Яндекс.Маркет» начал рекламировать продавцов на видеоэкранах в пунктах выдачи заказов

LED-панели размещаются в окнах ПВЗ таким образом, чтобы с улицы их видели клиенты маркетплейса и прохожие.

Сервис будет транслировать как собственные ролики, так и рекламодателей. Предприниматели смогут продвигать свои товары среди жителей конкретных районов, а сам «Маркет» за счет роликов рассчитывает привлечь больше внимания к брендированным пунктам.

Видеоэкраны в ПВЗ «Яндекс.Маркета»

Видеоэкраны в ПВЗ «Яндекс.Маркета» 

На LED-панелях будут показывать рекламу продолжительностью 5 или 10 секунд. Эти ролики сервис объединит в повторяющиеся блоки по 60 секунд. Разместить видео можно минимум на одну неделю. 

Заказ и установку экранов «Маркет» делает сам. Сейчас тестируется 30 экранов в Москве, к концу 2023 года онлайн-площадка планирует увеличить число панелей до 600.

Фото: «Яндекс.Маркет»

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