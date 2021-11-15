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«Яндекс.Маркет» начнет рассказывать пользователям о сборе и переработке вторсырья

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Маркет» начал выпускать особые коробки для упаковки заказов — на них напечатаны подсказки о видах пластика, пригодного для переработки, и советы по сбору отходов для утилизации. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс.Маркет» начнет рассказывать пользователям о сборе и переработке вторсырья

Коробки были созданы ко Всемирному дню вторичной переработки, который ежегодно отмечается 15 ноября. В них же можно собрать вторсырье и отнести его в ближайший пункт приема.

На коробках «Маркет» рассказывает о распространенных видах пластика и о том, какую упаковку из него производят. Например, из 1 PET — бутылки для воды, из 4 LDPE — пакеты и стрейч-пленку, а из 5 PP — контейнеры для готовой еды.

Также на коробках есть советы по сбору вторсырья — например, бумагу стоит хранить и сдавать в непромокаемых пакетах, чтобы она осталась чистой, а пластик — ополаскивать от остатков пищи, так как они мешают сбору и переработке.

Это не первый проект «Яндекс.Маркета» по использованию коробок в экологических и социальных проектах. Ранее сервис делал мебель из использованных коробок, а также устраивал совместный проект с благотворительной организацией «Ночлежка». В коробки маркетплейса пользователи могли положить одежду, телефонные зарядки и другие полезные вещи, а затем отправить бездомным.

Изображение: «Яндекс.Маркет»

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