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«Яндекс.Маркет» предложил предпринимателям зарабатывать на привлечении новых продавцов на сервис

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Торгующие на «Яндекс.Маркете» магазины смогут получать денежное вознаграждение за привлечение новых продавцов на маркетплейс — 10 тыс. рублей. Об этом RB.RU сообщил представитель «Маркета».

«Яндекс.Маркет» предложил предпринимателям зарабатывать на привлечении новых продавцов на сервис

Сервис запустил реферальную программу для магазинов-партнеров, которая позволяет продавцам дополнительно зарабатывать.

Как это работает:

  • Уже работающий на «Маркете» магазин должен зарегистрироваться в программе, получить промокод и поделиться им с тем, кто имеет статус юрлица или ИП и кто ранее не торговал на сервисе.
  • После регистрации на маркетплейсе новому продавцу необходимо указать промокод и подключиться по модели FBY, FBS или «Экспресс».
  • Как только этот магазин продаст на «Маркете» товары на общую сумму от 10 тыс. рублей, пригласивший его партнер получит от сервиса денежное вознаграждение.

Сейчас зарабатывать на реферальной программе «Маркета» могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые торгуют на сервисе. Позднее маркетплейс запустит ее для любых российских юрлиц и ИП.

Фото на обложке: Unsplash

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