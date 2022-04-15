«Яндекс.Маркет» запустит услугу хранения, обработки и доставки товаров со своего склада по сервисной модели, сообщил RB.RU его представитель. Это означает, что «Маркет» будет работать с товарами партнеров, которые продают их через собственные сайты или другие марткетплейсы.

«Яндекс.Маркет» будет хранить и доставлять товары продавцов с других маркетплейсов