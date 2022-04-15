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«Яндекс.Маркет» будет хранить и доставлять товары продавцов с других маркетплейсов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Маркет» запустит услугу хранения, обработки и доставки товаров со своего склада по сервисной модели, сообщил RB.RU его представитель. Это означает, что «Маркет» будет работать с товарами партнеров, которые продают их через собственные сайты или другие марткетплейсы.

«Яндекс.Маркет» будет хранить и доставлять товары продавцов с других маркетплейсов

Как это будет работать:

  • Продавец доставляет на склад «Маркета» товары, которые он продает через собственный интернет-магазин или маркетплейсы. «Маркет» хранит, упаковывает и доставляет эти товары до покупателя.
  • Весной сервис также начнет тестировать фулфилмент по сервисной модели на своем складе в Подмосковье. В будущем подобные услуги планируется предложить продавцам и в других регионах. 
  • Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить заявку, зарегистрироваться на маркетплейсе по модели FBY (продажи со склада маркетплейса) и выставить свой ассортимент на витрину. 

В чем выгода для магазинов:

  • Дополнительный канал продаж без роста расходов на логистику — экономия может достичь 15%.
  • Не нужно будет арендовать склад или платить за фулфилмент одного и того же ассортимента на разных площадках.
  • Не нужно будет развозить ассортимент, который продается через интернет-магазин и маркетплейсы, на разные логистические объекты.
  • Возможность расширить географию продаж.
  • Доставка товаров в срок.
  • В будущем сервис будет помогать с техническим подключением услуги. Маркет предоставит партнеру API, чтобы тот мог настроить обмен данными между своим интернет-магазином или другой площадкой и маркетплейсом. Это позволит автоматически передавать подтвержденные заказы сервису и получать информацию об остатках на складе.

Тарифы:

  • Хранение товара начинает тарифицироваться с 45 дня — обычные заказы будут стоить 1,2 рубля в день, крупные или тяжелые — 15 рублей в день.
  • Доставка покупателю обычных заказов оценивается в 5% от цены товара — от 13  до 250 рублей, крупных или тяжелых — 250 рублей за товар.

В чем отличие «Маркета» от кокурентов:

  • «Маркет» будет отличаться от Ozon Rocket и B2B-фулфилмент Lamoda тем, что предложит продавцам полный цикл обработки товаров — от хранения до доставки покупателю, а также предоставит API для технической настройки этой возможности.
  • Среди российских маркетплейсов «Маркет», как утверждают в компании, единственный, кто предлагает логистические услуги по сервисной модели. 

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»

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