«Яндекс.Маркет» будет хранить и доставлять товары продавцов с других маркетплейсов

Анастасия Марьина
«Яндекс.Маркет» запустит услугу хранения, обработки и доставки товаров со своего склада по сервисной модели, сообщил RB.RU его представитель. Это означает, что «Маркет» будет работать с товарами партнеров, которые продают их через собственные сайты или другие марткетплейсы.
«Яндекс.Маркет» будет хранить и доставлять товары продавцов с других маркетплейсовАнастасия Марьина
Как это будет работать:
- Продавец доставляет на склад «Маркета» товары, которые он продает через собственный интернет-магазин или маркетплейсы. «Маркет» хранит, упаковывает и доставляет эти товары до покупателя.
- Весной сервис также начнет тестировать фулфилмент по сервисной модели на своем складе в Подмосковье. В будущем подобные услуги планируется предложить продавцам и в других регионах.
- Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить заявку, зарегистрироваться на маркетплейсе по модели FBY (продажи со склада маркетплейса) и выставить свой ассортимент на витрину.
В чем выгода для магазинов:
- Дополнительный канал продаж без роста расходов на логистику — экономия может достичь 15%.
- Не нужно будет арендовать склад или платить за фулфилмент одного и того же ассортимента на разных площадках.
- Не нужно будет развозить ассортимент, который продается через интернет-магазин и маркетплейсы, на разные логистические объекты.
- Возможность расширить географию продаж.
- Доставка товаров в срок.
- В будущем сервис будет помогать с техническим подключением услуги. Маркет предоставит партнеру API, чтобы тот мог настроить обмен данными между своим интернет-магазином или другой площадкой и маркетплейсом. Это позволит автоматически передавать подтвержденные заказы сервису и получать информацию об остатках на складе.
Тарифы:
- Хранение товара начинает тарифицироваться с 45 дня — обычные заказы будут стоить 1,2 рубля в день, крупные или тяжелые — 15 рублей в день.
- Доставка покупателю обычных заказов оценивается в 5% от цены товара — от 13 до 250 рублей, крупных или тяжелых — 250 рублей за товар.
В чем отличие «Маркета» от кокурентов:
- «Маркет» будет отличаться от Ozon Rocket и B2B-фулфилмент Lamoda тем, что предложит продавцам полный цикл обработки товаров — от хранения до доставки покупателю, а также предоставит API для технической настройки этой возможности.
- Среди российских маркетплейсов «Маркет», как утверждают в компании, единственный, кто предлагает логистические услуги по сервисной модели.
Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»
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