Сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» могут утвердить 5 февраля

Внутренние источники в компании и инвестиционном сообществе утверждают, что заседание совета директоров Yandex N.V., запланированное на 5 февраля, может поставить финальную точку в переговорах о продаже российского бизнеса «Яндекса». Сделка может быть закрыта уже в понедельник, а ее частью станет выплата в бюджет РФ добровольного взноса в 10% за выход зарубежных инвесторов из проекта (так называемый «налог на выход»).

Неназванные спикеры, на которых ссылается Forbes, уверяют, что правление «Яндекса» и потенциальные инвесторы «практически договорились», а стоимость сделки будет привязана к «справедливой оценке», «косвенно и не линейно» связанной с котировками акций техногиганта на бирже (в данный момент капитализация «Яндекса» на Мосбирже — свыше 1 трлн рублей).

Стоимость компании с 50%-ным дисконтом (таковы условиях продажи активов недружественным странам) к концу 2023 года составляла $5,5 млрд. Это позволило ей снизить «налог на выход» до отметки в 10%, хотя в рекомендациях Минпромторга фигурирует цифра 15%.

Итоговая цифра этого «добровольного» взноса в бюджет варьируется в зависимости от цены продаваемых активов: для более крупных компаний возможны варианты, менее дорогие часто выплачивают и более 15%, по словам собеседников Forbes.

Источники также утверждают, что «американцам тяжело, говорят, что цена катастрофически низкая», но при этом «глаза боятся, а руки делают». По данным ЕГРЮЛ, «Яндекс» зарегистрировал международный «Фонд менеджеров» в специальном административном районе в Калининградской области, чтобы провести реструктуризацию в рамках готовящейся сделки.

Ранее перед сменой юрлица-владельца корпорации с Yandex N.V. на Международную компанию АО «Яндекс» информация о создании этой структуры появилась в сервисе «Контур.Фокус».

Уже тогда стало понятно, что потенциальными инвесторами в российские активы станут Владимир Потанин и Вагит Алекперов, и источники Forbes подтверждают, что список «реальных бенефициаров» не поменялся.

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