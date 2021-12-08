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«Яндекс» объявил о старте продаж «умной» колонки второго поколения в первой половине 2022 года

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

«Яндекс» начнет продажи «умной» колонки второго поколения с обновленным дизайном, звуком и совместимостью с тысячами устройств в первой половине 2022 года.

«Яндекс» объявил о старте продаж «умной» колонки второго поколения в первой половине 2022 года

«Мы решили сделать акцент на звуке, дизайне и умном доме, так что Алиса будет жить в идеальных условиях», — прокомментировал выпуск колонки руководитель умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник. 

В новой колонке установлены два широкополосных динамика на 30 Вт и акустическая решетка под кожухом с апериодической структурой, которая позволяет меньше искажать звук. Акустические эффекты помещения компенсирует технология room correction. 

«Новую станцию можно объединить в стереопару с любой другой колонкой «Яндекса». А если включить мультирум, можно слушать музыку во всем доме», — пояснила пресс-служба.

Вторая колонка по форме похожа на первую, но имеет более тонкий и эстетичный силуэт. Кольцо «Алисы» превратилось в полноценную светящуюся панель и переливается, следуя за музыкой и реакциями Алисы. Новая станция будет доступна в четырех цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный.

Новая колонка сможет напрямую взаимодействовать со множеством устройств даже без интернета. К ней можно подключать «умные» розетки, выключатели, разнообразные датчики по протоколу умного дома Zigbee. 

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В будущем колонка будет поддерживать также протокол Matter, который находится в разработке. Управлять «умным домом» также станет возможно с помощью мобильного приложения для смартфона «Дом с Алисой».

«Яндекс» выпустил первую «умную» колонку в 2018 году и уже продал более 2 млн устройств. 

В 2021 году в России будет продано 2,9 млн «умных» колонок, экранов и ТВ-приставок с голосовыми ассистентами (за исключением телевизоров со встроенными ассистентами), прогнозируют в Just AI. Объем рынка по итогам года оценивается в 14 млрд рублей. Больше его половины займут устройства от «Яндекса».

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Фото: Яндекс

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