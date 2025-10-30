Умные устройства с Алисой: Яндекс выпустит диктофон с ИИ

Яндекс анонсировал новое носимое устройство для корпоративного сектора — умный диктофон с Алисой Про. Он умеет не только записывать переговоры и заметки, но и автоматически расшифровывать речь, выделять ключевые тезисы и искать нужные факты в архиве. Устройство поступит в продажу в первой половине 2026 года.

Разработка собственная — производят на Яндекс Фабрике

Диктофон станет самостоятельной разработкой компании и будет производиться на Яндекс Фабрике. Как отмечают в компании, устройство предназначено прежде всего для бизнеса и команд, которым важно фиксировать и анализировать информацию из встреч, лекций или рабочих обсуждений.

Ассистент Алиса Про сможет не только расшифровывать записи, но и формировать краткие сводки, а также извлекать данные по запросу. Например, напомнить, какие сроки были согласованы на встрече, или назвать объём продаж за определённый период. Таким образом, устройство превращается в персональный ИИ-секретарь, который помогает работать с аудиозаписями без ручной обработки.

Главные плюсы — миниатюрность и шифровка данных

Диктофон можно носить на ленте как бейджик или крепить на одежду с помощью магнита. Он лёгкий, по размеру сопоставим с банковской картой и выполнен в алюминиевом корпусе. Управление минималистично: переключатель включает запись, а многофункциональная кнопка позволяет отмечать важные фрагменты и отдавать команды ассистенту.

Особое внимание уделено безопасности. Все записи шифруются на уровне устройства, а ключ доступа хранится на смартфоне владельца. Даже при потере диктофона расшифровать данные без ключа невозможно. Время автономной работы — до 80 часов записи, при этом устройство автоматически завершает запись, если пользователь забыл сделать это вручную.

Для удобства — полная интеграция с экосистемой Яндекса

Новый диктофон будет встроен в корпоративные сервисы Яндекс 360. Пользователи смогут выгружать записи на Яндекс Диск, а готовые резюме встреч — сохранять в Яндекс Документах. Компании смогут самостоятельно управлять доступом к расшифровкам и файлам: ограничивать их просмотр только для владельца, команды или отдела.

В компании отмечают, что устройство станет частью стратегии по развитию экосистемных инструментов для бизнеса и создаст новый уровень автоматизации деловых процессов — от записи переговоров до анализа контента и совместной работы.

Контекст

Согласно отраслевым оценкам, объём российского рынка решений на базе ИИ в 2024 году достигал около $5 млрд, а к 2033 году может превысить $40 млрд при среднем ежегодном росте 26–27%.

В сфере ИИ-устройств уже есть умные диктофоны, например TicNote, разработанный китайской компанией Mobvoi. Он использует интеллектуального агента Shadow для перевода, транскрипции и структурирования аудио. Однако пока такие устройства остаются нишевыми и не интегрированы в локальные сервисы. На этом фоне решение Яндекса может занять ключевое место в сегменте, предложив компаниям и пользователям полноценную экосистему на базе отечественных ИИ-технологий.

Фото: пресс-служба