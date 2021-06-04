«Яндекс.Доставка» преодолела рубеж в 250 тысяч заказов в день

«Яндекс.Доставка» вышла на 250 тысяч заказов в день. Такую цифру назвал глава бизнес-группы по онлайн-торговле и логистическим сервисам «Яндекса» Даниил Шулейко в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Шулейко добавил, что активную роль в развитии логистического направления сыграла пандемия.

Во время самоизоляции люди оставались дома, таксисты возили не пассажиров, а продукты. <...> Сейчас напряжение спало, но запрос на логистику никуда не исчез. Объём заказов растет, сейчас «Яндекс.Доставка» уже возит 250 тысяч заказов в день. И что примечательно — таксисты вернулись к поездкам с пассажирами, а к «Яндекс.Доставке» подключились новые водители с машинами, которых до сих пор не было в нашей системе.

При этом «Яндекс» не стоит на месте и продолжает разрабатывать новые типы доставок, отметил Шулейко. Топ-менеджер рассказал об успехе «доставки по клику» и планах по масштабированию сервиса.

Запустили «доставку по клику» полгода назад, тогда это было чудом. А сейчас, как только видишь, что не 10, а 26 минут — начинаются вопросы! Клиент очень быстро привыкает к хорошему. <...> Это гонка за бесконечным качеством операций, которых в моменте происходит миллион и больше.

Ранее RB.RU сообщал о подписании «Яндексом» в ходе ПМЭФ соглашения с «Почтой России» о сотрудничестве: в его рамках будет реализован механизм экспресс-доставки из почтовых отделений.

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