«Яндекс Еда» предложила клиентам сэкономить на доставке в обмен на ожидание

«Яндекс Еда» запустила новый тариф «Выгодно» в тестовом режиме для 20% пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили RB.RU в пресс-службе сервиса. В рамках тарифа заказ будут везти 1–2 часа, а стоимость доставки будет ниже на 30%.

Новый тариф действует только в зонах доставки на велосипеде или пешими курьерами, так как за счет скорости доставки заказа в этих районах делается большинство заказов на сервисе. Опция поможет компании справиться с нехваткой курьеров — дополнительное время необходимо компании для подбора доставщика на конкретный заказ.

Нововведение может появиться и в «Яндекс Лавке», где на данный момент проходит тестирование. Увеличенную по времени, но более дешевую доставку планируют внедрить во всех городах работы «Яндекс Еды» к концу этого года.

Компания ранее провела эксперимент, в котором предлагала скидку на каждый 10-й заказ за более длительное ожидание. Опрос сервиса показал, что более половины пользователей готовы подождать доставку, чтобы снизить ее стоимость.

Накануне RB.RU сообщил о регистрации «Яндексом» в Роспатенте бренда «Товар без человека». Опрошенные изданием эксперты предположили, что таким образом компания может начать создавать роботизированные производственные линии или организовывать беспилотную доставку.

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