«Яндекс» зарегистрировал Фонд общественных интересов в Калининграде

«Яндекс» зарегистрировал Фонд общественных интересов в офшоре на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Остров Октябрьский — специальный административный район. Появился в Калининграде осенью 2018 года.

«Сегодня в составе участников специального административного района на острове Октябрьский в Калининграде зарегистрирован международный фонд "Фонд общественных интересов", учрежденный публичной компанией с ограниченной ответственностью "Яндекс Н.В." (Нидерланды)», — рассказали в ведомстве.

Напомним, «Яндекс» сообщил об изменении схемы управления компанией и создании некоммерческого Фонда общественных интересов в ноябре 2019 года.

Фонд состоит из представителей российских университетов и негосударственных организаций, а также менеджмента компании.

Он получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности. При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса».

Фонд получит «золотую акцию» от Сбербанка. Она даст право фонду выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров компании и блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций в одних руках.

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