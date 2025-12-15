Яндекс Карты: режим «По шагам» работает при сбоях геолокации

Яндекс Карты представили масштабное обновление навигации для районов с нестабильным сигналом GPS. В сервисе появился новый режим «По шагам», в котором есть возможность вручную уточнять своё местоположение. Режим поможет пешеходам и водителям избежать внезапной «телепортации» на картах.

Маршрут в режиме «По шагам» разделён на манёвры

Режим «По шагам» в первую очередь предназначен для помощи водителям во время поездок в условиях нестабильного сигнала GPS. Маршрут в этом режиме разделён на этапы — манёвры. На каждом шаге указано направление движения, оставшееся расстояние и ориентир, например, название улицы, чтобы не заблудиться. После завершения каждого манёвра пользователь вручную переходит к следующему шагу, нажимая кнопку.

Особенность режима состоит в том, что вид карты фиксирован и не зависит от проблем с геолокацией. Благодаря этому маршрут не перестраивается при изменении или пропадании сигнала GPS. Перейти в режим «По шагам» можно сразу после построения маршрута.

Если в процессе поездки сигнал восстановится, сервис уведомит об этом и предложит вернуться в стандартный режим навигации.

Пешеходы могут зафиксировать своё местоположение вручную

Изменения затронули и обычный режим навигации в Яндекс Картах. Для определения позиции пользователя сервис теперь использует все доступные источники данных — сигнал мобильной сети, Wi-Fi и GPS. Это позволяет точнее оценивать текущее местоположение в условиях, когда один из источников работает нестабильно.

Если Карты определяют, что данные о локации недостаточно точны, пользователю предлагается указать своё местоположение вручную. В этом случае положение карты фиксируется и не зависит от качества сигнала GPS. После установки точки сервис продолжает работать в привычном режиме: можно искать места и строить маршруты, начиная с указанной позиции.

Артём Звягин, старший менеджер продукта команды Навигации в Яндекс Картах, отметил, что новый режим помогает избежать «телепортаций» на карте и позволяет ориентироваться по основным ориентирам даже при сбоях геопозиции.

Контекст

В декабре 2025 года Яндекс Карты также добавили в интерфейс сервиса чат с искусственным интеллектом. Чат-бот поддерживает диалог и помогает пользователям планировать поездки и досуг, подбирать места и строить маршруты прямо внутри приложения.

Ранее аналогичные функции начали развивать и другие крупные игроки рынка. В сентябре 2025 года 2ГИС представил ИИ-поиск заведений по настроению, атмосфере и описанию блюд, а затем запустил персональные рекомендации и ИИ-помощника.