Яндекс Карты решили проблему сбоев геолокации — в режиме «По шагам» местоположение можно указать вручную
Яндекс Карты: режим «По шагам» работает при сбоях геолокации
Маршрут в режиме «По шагам» разделён на манёвры
Режим «По шагам» в первую очередь предназначен для помощи водителям во время поездок в условиях нестабильного сигнала GPS. Маршрут в этом режиме разделён на этапы — манёвры. На каждом шаге указано направление движения, оставшееся расстояние и ориентир, например, название улицы, чтобы не заблудиться. После завершения каждого манёвра пользователь вручную переходит к следующему шагу, нажимая кнопку.
Особенность режима состоит в том, что вид карты фиксирован и не зависит от проблем с геолокацией. Благодаря этому маршрут не перестраивается при изменении или пропадании сигнала GPS. Перейти в режим «По шагам» можно сразу после построения маршрута.
Если в процессе поездки сигнал восстановится, сервис уведомит об этом и предложит вернуться в стандартный режим навигации.
Пешеходы могут зафиксировать своё местоположение вручную
Изменения затронули и обычный режим навигации в Яндекс Картах. Для определения позиции пользователя сервис теперь использует все доступные источники данных — сигнал мобильной сети, Wi-Fi и GPS. Это позволяет точнее оценивать текущее местоположение в условиях, когда один из источников работает нестабильно.
Если Карты определяют, что данные о локации недостаточно точны, пользователю предлагается указать своё местоположение вручную. В этом случае положение карты фиксируется и не зависит от качества сигнала GPS. После установки точки сервис продолжает работать в привычном режиме: можно искать места и строить маршруты, начиная с указанной позиции.
Артём Звягин, старший менеджер продукта команды Навигации в Яндекс Картах, отметил, что новый режим помогает избежать «телепортаций» на карте и позволяет ориентироваться по основным ориентирам даже при сбоях геопозиции.
Контекст
В декабре 2025 года Яндекс Карты также добавили в интерфейс сервиса чат с искусственным интеллектом. Чат-бот поддерживает диалог и помогает пользователям планировать поездки и досуг, подбирать места и строить маршруты прямо внутри приложения.
Ранее аналогичные функции начали развивать и другие крупные игроки рынка. В сентябре 2025 года 2ГИС представил ИИ-поиск заведений по настроению, атмосфере и описанию блюд, а затем запустил персональные рекомендации и ИИ-помощника.
- 1 Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $600 млрд — оценка его компании SpaceX достигла $800 млрд Илон Маск — первый человек с капиталом более $600 млрд 16 декабря 2025, 11:00
- 2 Создатель роботов-пылесосов iRobot подал на банкротство после 35 лет работы — его выкупит китайская Picea Robotics Производитель роботов-пылесосов iRobot подал на банкротство 15 декабря 2025, 11:20
- 3 Яндекс Карты и 2ГИС внедрили нейросети прямо в интерфейс: ИИ рекомендует места и помогает спланировать маршрут ИИ в онлайн-картах: Яндекс и 2ГИС обновили AI-помощников 12 декабря 2025, 17:24
- 4 OpenAI выпустила GPT-5.2 — Сэм Альтман стремится ускорить развитие ИИ на фоне давления Google и Anthropic OpenAI Сэма Альтмана выпустила новую версию GPT-5.2 12 декабря 2025, 15:00