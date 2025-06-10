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«Яндекс Маркет» внедрил AI-ассистента для сотрудников пунктов выдачи

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

«Яндекс Маркет» запустил сервис «Нейроэксперт» для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом Русбейс сообщила пресс-служба компании.

«Яндекс Маркет» внедрил AI-ассистента для сотрудников пунктов выдачи
  1. Новости

Чат-бот на базе YandexGPT 5 Pro помогает операторам быстро получать ответы на рабочие вопросы — например, можно ли принять определенный товар или как оформить документы. Это первое в России подобное решение для партнеров маркетплейса, открывающих ПВЗ, подчеркнули в компании.

«Нейроэксперт» анализирует базу знаний, включая инструкции, обучающие материалы и справочники, что позволяет давать точные и актуальные ответы. По данным компании, сервис может обрабатывать не менее 10% из 4 тыс. ежедневных запросов в поддержку, значительно ускоряя решение рутинных задач.

  • Новый инструмент — часть стратегии Яндекса по внедрению ИИ в бизнес-процессы. Ранее аналогичный ассистент заработал в основном приложении «Яндекс Маркета». В мае AI-ассистент, призванный облегчить процесс выбора товаров для пользователей, появился в «Яндекс Лавке».

Фото на обложке: Barbarazm / Shutterstock / FOTODOM

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