«Яндекс Маркет» внедрил AI-ассистента для сотрудников пунктов выдачи

«Яндекс Маркет» запустил сервис «Нейроэксперт» для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом Русбейс сообщила пресс-служба компании.

Чат-бот на базе YandexGPT 5 Pro помогает операторам быстро получать ответы на рабочие вопросы — например, можно ли принять определенный товар или как оформить документы. Это первое в России подобное решение для партнеров маркетплейса, открывающих ПВЗ, подчеркнули в компании.

«Нейроэксперт» анализирует базу знаний, включая инструкции, обучающие материалы и справочники, что позволяет давать точные и актуальные ответы. По данным компании, сервис может обрабатывать не менее 10% из 4 тыс. ежедневных запросов в поддержку, значительно ускоряя решение рутинных задач.

Новый инструмент — часть стратегии Яндекса по внедрению ИИ в бизнес-процессы. Ранее аналогичный ассистент заработал в основном приложении «Яндекс Маркета». В мае AI-ассистент, призванный облегчить процесс выбора товаров для пользователей, появился в «Яндекс Лавке».

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