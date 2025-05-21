«Яндекс Маркет» запустил сервис доставки премиальных товаров в регионах
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Покупателям уже доступно более чем 700 брендов одежды, обуви и аксессуаров, в том числе New Balance, Nike, Diesel, CP Company и растущие азиатские бренды Frizmworks, Anglan и Andersson Bell, а также российские — Гоша Рубчинский, Синий Всадник и другие.
«"Маркет" расширяет географию работы Ultima в ответ на растущий спрос в fashion-сегменте по всей стране. Только за 2024 год продажи одежды, обуви и аксессуаров в регионах выросли до 2,5 раз. Наиболее активно спрос растет в ценовых сегментах выше среднего и премиуме — динамика продаж таких товаров в регионах в 1,5 раза опережает темпы роста базового ассортимента», — пояснили в маркетплейсе.
Также в Ultima представлены товары для дома, техника и бьюти-товары. «Маркет» расширил ассортимент Ultima с момента запуска уже более чем в 4 раза.
«Яндекс Маркет» запустил сервис Ultima осенью 2024 года, чтобы удовлетворить растущий покупательский спрос на товары в ценовом сегменте выше среднего.
«Эти семь городов давно стали "новыми мегаполисами", где спрос на премиальные товары сопоставим со столичным. Кроме того, запуск Ultima в этих городах позволяет "Яндексу" протестировать глубину спроса в разных частях страны — от южного Краснодара до сибирского Новосибирска», — пояснил Русбейс независимый пиар-консультант Денис Голдман.
По словам эксперта, в последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция к "демократизации" потребления люкса: мода на качественные и брендовые вещи перестала быть уделом только столичных потребителей.
В России на фоне западных санкций повысился спрос на локальный люкс, а богатые россияне начали активнее покупать вещи российских дизайнеров, рассказывала Русбейс основатель бренда одежды Army of Girls Татьяна Курушина.
«Возрос интерес к премиальным материалам российского производства, таким как шерсть и мех. Российские потребители премиального сегмента стали склоняться к более сдержанному стилю (quiet luxury), эффект тихой роскоши, упор на качество, минимализм и статусность без логотипов», — поясняла Курушина.
«Люксовый сегмент в России продолжает существовать, но изменился формат потребления. Вместо публичных покупок в официальных бутиках клиенты ориентируются на частные поставки, закрытые шоу-румы и российские премиальные бренды», — уточнила предпринимательница.
Фото на обложке: Ultima
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