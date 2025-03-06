Продавцы «Яндекс Маркета» пожаловались на исчезновение сотен отзывов

Продавцы «Яндекс Маркета» пожаловались на исчезновение отзывов покупателей. Первые жалобы, на которые обратил внимание Русбейс, начали появляться в январе, в марте сразу несколько пользователей заметили, что в кабинетах отсутствуют сотни отзывов. В «Яндекс Маркете» заявили, что возвращают отзывы, и объяснили происходящее детализацией категорий.

Свои жалобы селлеры опубликовали в официальном чате продавцов «Яндекс Маркета», где служба поддержки маркетплейса отвечает на вопросы самозанятых, ИП и юрлиц.

«Коллеги, у кого-то пропадали отзывы после уточнения категорий? У нас было более 230, а сейчас 60», — написала продавец под ником «Анна В».

«Удалили все отзывы к товарам. Было 120, сейчас ноль», — написал другой продавец. Он также добавил, что отзывы относились к товару стоимостью 100 тыс. рублей.

Чат "Яндекс Маркета"



Селлер Юлия указала, что отзывы у нее пропадают регулярно с декабря. «Они появляются после работы поддержки и снова пропадают через пару дней. И так по кругу», — указала она.

В «Яндекс Маркет» прокомментировали Русбейс исчезновение отзывов.

«Любые действия маркетплейса или самого продавца над карточкой (например, когда продавец сам решил по-новому сгруппировать предложения в ней) могут приводить к тому, что отзывы будут временно не отображаться. Это занимает от двух до шести часов, а потом они восстанавливаются автоматически. Сейчас "Яндекс Маркет" постепенно детализирует категории. Категории обновляются этапами, продавцов оповещают об изменениях заранее. В некоторых случаях перенос карточки товара в новую категорию также может привести к тому, что отзывы временно не будут отображаться», — пояснили в маркетплейсе.

В компании также отметили, что у двух жаловавшихся продавцов отзывы вернулись, а по еще одному случаю проходит проверка, чтобы выяснить, какие действия со стороны маркетплейса и самого продавца привели к тому, что отзывы временно не отображаются.

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