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Продавцы «Яндекс Маркета» пожаловались на исчезновение сотен отзывов

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Продавцы «Яндекс Маркета» пожаловались на исчезновение отзывов покупателей. Первые жалобы, на которые обратил внимание Русбейс, начали появляться в январе, в марте сразу несколько пользователей заметили, что в кабинетах отсутствуют сотни отзывов. В «Яндекс Маркете» заявили, что возвращают отзывы, и объяснили происходящее детализацией категорий.

Продавцы «Яндекс Маркета» пожаловались на исчезновение сотен отзывов
  1. Новости

Свои жалобы селлеры опубликовали в официальном чате продавцов «Яндекс Маркета», где служба поддержки маркетплейса отвечает на вопросы самозанятых, ИП и юрлиц.

«Коллеги, у кого-то пропадали отзывы после уточнения категорий? У нас было более 230, а сейчас 60», — написала продавец под ником «Анна В».

«Удалили все отзывы к товарам. Было 120, сейчас ноль», — написал другой продавец. Он также добавил, что отзывы относились к товару стоимостью 100 тыс. рублей.

Чат "Яндекс Маркета"


Селлер Юлия указала, что отзывы у нее пропадают регулярно с декабря. «Они появляются после работы поддержки и снова пропадают через пару дней. И так по кругу», — указала она.

В «Яндекс Маркет» прокомментировали Русбейс исчезновение отзывов.

«Любые действия маркетплейса или самого продавца над карточкой (например, когда продавец сам решил по-новому сгруппировать предложения в ней) могут приводить к тому, что отзывы будут временно не отображаться. Это занимает от двух до шести часов, а потом они восстанавливаются автоматически. Сейчас "Яндекс Маркет" постепенно детализирует категории. Категории обновляются этапами, продавцов оповещают об изменениях заранее. В некоторых случаях перенос карточки товара в новую категорию также может привести к тому, что отзывы временно не будут отображаться», — пояснили в маркетплейсе.

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В компании также отметили, что у двух жаловавшихся продавцов отзывы вернулись, а по еще одному случаю проходит проверка, чтобы выяснить, какие действия со стороны маркетплейса и самого продавца привели к тому, что отзывы временно не отображаются.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock / FOTODOM

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