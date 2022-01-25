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«Яндекс» и «Мир» присоединились к патентному спору Samsung с Sqwin SA

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин


«Яндекс» и Национальная система платежных карт (НСПК) подали заявления об аннулировании патента швейцарской Sqwin SA из-за которого суд может запретить работу Samsung Pay в России.

«Яндекс» и «Мир» присоединились к патентному спору Samsung с Sqwin SA

«Яндекс» и НСПК подали в Палату по патентным спорам заявления об оспаривании патента на платежную систему Sqwin SA, обратил внимание «Коммерсантъ». Ожидается, что заявление «Яндекса» будет рассмотрено 18 февраля, а НСПК — 14 марта 2022 года.

«Мы считаем, что решение по этому спору может создать опасный прецедент, который негативно повлияет не только на развитие рынка платежных решений, но и на доступность мобильных устройств российским пользователям», — отметили в «Яндексе». В НСПК пояснили, что обратились в Палату в качестве эксперта.

В ноябре 2021 года с аналогичными заявлениями в отношении Sqwin SA в Роспатент обратился Samsung. Компания считает, что патент зарегистрирован с нарушениями и в нем отсутствует новизна. В частности в России патент был расширен функциями, которых не содержалось в документах международной заявки. Одно из заявлений будет рассмотрено 25 февраля 2022 года, по второму дата еще не назначена.

Патент Sqwin SA на платежную систему может запретить работу Samsung Pay в России. В октябре 2021 года суд по иску Sqwin SA запретил Samsung ввоз на территорию РФ и продажу 61 модели смартфонов, поддерживающих Samsung Рау. Samsung оспаривает это решение.

Речь идет об изобретении «Система электронных платежей». Согласно описанию, оно относится «к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». 

«Яндекс» и НСПК, развивающие собственные платежные системы Yandex Pay и Mir Pay, действуют на опережение, считают эксперты, поскольку в дальнейшем Sqwin SA может предъявить иски им. По словам, руководителя дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, заявления «Яндекса» и НСПК в Роспатент могут усилить правовую позицию Samsung по делу

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Фото на обложке: muse studio / Shutterstock

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