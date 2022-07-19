«Яндекс» усовершенствовал браузер для бизнеса

«Яндекс» обновил браузер для бизнеса. Теперь продукт поддерживает в два раза больше групповых политик. Это позволит скорее настраивать браузер сразу для всех сотрудников. Браузер подходит к ОС на базе Windows и Linux, в том числе российским — AlterOS, RedOS, Astra, Alt, Rosa. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Для сисадминов ввели специально выделенную линию поддержки, а для помощи со сложным уровнем задач привлекли менеджеров по развитию бизнеса.

Системный администратор может настроить браузер для разных групп пользователей: как для финансистов, так и для разработчиков. С помощью браузера также можно ограничить доступ к некоторым сайтам и скачиванию файлов определенных форматов.

Новая версия браузера также работает с сайтами, которые требуют поддержки шифрования по ГОСТ TLS. Например, ресурсами в домене gov.ru или личным кабинетом для юрлиц на сайте налоговой. Он также поддерживает международные и национальные сертификаты безопасности сайтов.

RB в июне рассказывал про 45 горячих клавиш, которые пригодятся во всех браузерах. В подборку также включены несколько способов навигации с помощью мыши.

Фото на обложке: «Яндекс»