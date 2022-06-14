45 горячих клавиш, которые пригодятся во всех браузерах

В каждом крупном браузере — Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari и Opera — доступны как собственные уникальные сочетания клавиш, так и общие, которые пригодятся при использовании нескольких программ. В материале — подборка из 45 горячих клавиш, которые работают во всех браузерах. В нее также включены несколько способов навигации с помощью мыши.
Внимание: по умолчанию сочетания даны в формате для Windows. Как правило, в этой ОС активатором горячих клавиш является Ctrl. Для Mac в качестве активатора служит клавиша Command (если не указано другое).
Управление вкладками
Ctrl+1-8 — перейти к определенной вкладке, начиная слева.
Ctrl+9 — перейти к последней вкладке.
Ctrl+Tab или Ctrl+Page Up — перейти к следующей вкладке, то есть к той, что находится справа (Mac: Command+Option+стрелка вправо).
Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+Page Down — перейти к предыдущей вкладке, то есть к той, что находится слева (Mac: Command+Option+стрелка влево).
Ctrl+W или Ctrl+F4 — закрыть текущую вкладку.
Ctrl+Shift+T — открыть последнюю закрытую вкладку.
Ctrl+T — открыть новую вкладку.
Ctrl+N — открыть новое окно браузера.
Alt+F4 — закрыть текущее окно (Mac: Command+Shift+W).
Управление вкладками с помощью мыши
Щелчок средней кнопкой на вкладке — закрыть вкладку (только для Windows).
Ctrl+щелчок левой или средней кнопкой — открыть ссылку в фоновой вкладке.
Shift+щелчок левой кнопкой — открыть ссылку в новом окне браузера.
Ctrl+Shift+щелчок левой кнопкой — открыть ссылку в текущей вкладке.
Навигация по сайтам
Alt+стрелка влево/пробел — перейти на предыдущую страницу (Mac: Command+стрелка влево).
Alt+стрелка вправо или Shift+пробел — перейти на следующую страницу (Mac: Command+стрелка вправо).
F5 — перезагрузить страницу.
Ctrl+F5 — обновить страницу полностью без использования кэша (Mac: Command+Shift+R).
Escape — остановить загрузку страницы.
Alt+Home — открыть домашнюю страницу (Mac: Command+Shift+H).
Масштабирование
Ctrl и «+» или Ctrl+прокрутка колесика мыши вверх — увеличить масштаб страницы.
Ctrl и «–» или Ctrl+прокрутка колесика мыши вниз — уменьшить масштаб страницы.
Ctrl+0 — установить масштаб по умолчанию.
F11 — запустить полноэкранный режим.
Прокрутка страницы
Пробел или стрелка вниз — прокрутить страницу вниз.
Shift+Space или стрелка вверх — прокрутить страницу вверх.
Home — перейти к верхней части страницы.
End — перейти к нижней части страницы.
Щелчок средней кнопкой мыши — прокручивать страницу с помощью мыши (доступно только на Windows).
Адресная строка
Ctrl+L или Alt+D или F6 — перейти в адресную строку.
Ctrl+Enter — добавить приставку www. и окончание .com к тексту в адресной строке, а затем загрузить сайт (только для сайтов с окончанием .com). Решение для Mac: ввести в адресной строке текст, дописать «/», нажать Enter.
Alt+Enter — открыть ссылку в адресной строке в новой вкладке.
Поиск
Ctrl+K или Ctrl+E — перейти во встроенную строку поиска в браузере или перейти на адресную строку, если в браузере нет отдельной поисковой.
Alt+Enter — выполнить поиск по запросу в поисковой строке в новой вкладке (только для Windows).
Читайте по теме: Как настроить отправку автоматических ответов в Gmail
Ctrl+F или F3 — открыть окно поиска по текущей странице.
Ctrl+G или F3 — перейти к следующему соответствию искомого текста на странице.
Ctrl+Shift+G или Shift+F3 — перейти к предыдущему соответствию искомого текста на странице.
История и закладки
Ctrl+H — открыть историю браузера (Mac: Command+Y).
Ctrl+J — открыть загрузки (Mac: Command+Shift+J).
Ctrl+D — добавить в закладки текущую страницу.
Ctrl+Shift+Del — открыть страницу для очистки истории.
Прочие функции
Ctrl+P — распечатать текущую страницу.
Ctrl+S — сохранить текущую страницу на компьютер.
Ctrl+O — открыть файл, хранящийся на компьютере.
Ctrl+U — открыть исходный код текущей страницы.
F12 — открыть инструменты разработчика (Mac: Option+Command+U).
Фото на обложке: Thaspol Sangsee /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цифры дня. 1,4 триллиона Барака Обамы
- 2 Что нужно российским приложениям, чтобы стать достойной заменой зарубежным сервисам?
- 3 Зачем нужен реестр российского ПО и как туда попасть
- 4 Как подружить разработку и безопасность в рамках одной компании?
- 5 Когда Jira и Teams под угрозой: чем заменить популярные ПО и сервисы во время массовых запретов
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2022
14 июня 2022
14 июня 2022