45 горячих клавиш, которые пригодятся во всех браузерах

В каждом крупном браузере — Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari и Opera — доступны как собственные уникальные сочетания клавиш, так и общие, которые пригодятся при использовании нескольких программ. В материале — подборка из 45 горячих клавиш, которые работают во всех браузерах. В нее также включены несколько способов навигации с помощью мыши.

Внимание: по умолчанию сочетания даны в формате для Windows. Как правило, в этой ОС активатором горячих клавиш является Ctrl. Для Mac в качестве активатора служит клавиша Command (если не указано другое).

Управление вкладками

Ctrl+1-8 — перейти к определенной вкладке, начиная слева.

Ctrl+9 — перейти к последней вкладке.

Ctrl+Tab или Ctrl+Page Up — перейти к следующей вкладке, то есть к той, что находится справа (Mac: Command+Option+стрелка вправо).

Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+Page Down — перейти к предыдущей вкладке, то есть к той, что находится слева (Mac: Command+Option+стрелка влево).

Ctrl+W или Ctrl+F4 — закрыть текущую вкладку.

Ctrl+Shift+T — открыть последнюю закрытую вкладку.

Ctrl+T — открыть новую вкладку.

Ctrl+N — открыть новое окно браузера.

Alt+F4 — закрыть текущее окно (Mac: Command+Shift+W).

Управление вкладками с помощью мыши

Щелчок средней кнопкой на вкладке — закрыть вкладку (только для Windows).

Ctrl+щелчок левой или средней кнопкой — открыть ссылку в фоновой вкладке.

Shift+щелчок левой кнопкой — открыть ссылку в новом окне браузера.

Ctrl+Shift+щелчок левой кнопкой — открыть ссылку в текущей вкладке.

Навигация по сайтам

Alt+стрелка влево/пробел — перейти на предыдущую страницу (Mac: Command+стрелка влево).

Alt+стрелка вправо или Shift+пробел — перейти на следующую страницу (Mac: Command+стрелка вправо).

F5 — перезагрузить страницу.

Ctrl+F5 — обновить страницу полностью без использования кэша (Mac: Command+Shift+R).

Escape — остановить загрузку страницы.

Alt+Home — открыть домашнюю страницу (Mac: Command+Shift+H).

Масштабирование

Ctrl и «+» или Ctrl+прокрутка колесика мыши вверх — увеличить масштаб страницы.

Ctrl и «–» или Ctrl+прокрутка колесика мыши вниз — уменьшить масштаб страницы.

Ctrl+0 — установить масштаб по умолчанию.

F11 — запустить полноэкранный режим.

Прокрутка страницы

Пробел или стрелка вниз — прокрутить страницу вниз.

Shift+Space или стрелка вверх — прокрутить страницу вверх.

Home — перейти к верхней части страницы.

End — перейти к нижней части страницы.

Щелчок средней кнопкой мыши — прокручивать страницу с помощью мыши (доступно только на Windows).

Адресная строка

Ctrl+L или Alt+D или F6 — перейти в адресную строку.

Ctrl+Enter — добавить приставку www. и окончание .com к тексту в адресной строке, а затем загрузить сайт (только для сайтов с окончанием .com). Решение для Mac: ввести в адресной строке текст, дописать «/», нажать Enter.

Alt+Enter — открыть ссылку в адресной строке в новой вкладке.

Поиск

Ctrl+K или Ctrl+E — перейти во встроенную строку поиска в браузере или перейти на адресную строку, если в браузере нет отдельной поисковой.

Alt+Enter — выполнить поиск по запросу в поисковой строке в новой вкладке (только для Windows).

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Ctrl+F или F3 — открыть окно поиска по текущей странице.

Ctrl+G или F3 — перейти к следующему соответствию искомого текста на странице.

Ctrl+Shift+G или Shift+F3 — перейти к предыдущему соответствию искомого текста на странице.

История и закладки

Ctrl+H — открыть историю браузера (Mac: Command+Y).

Ctrl+J — открыть загрузки (Mac: Command+Shift+J).

Ctrl+D — добавить в закладки текущую страницу.

Ctrl+Shift+Del — открыть страницу для очистки истории.

Прочие функции

Ctrl+P — распечатать текущую страницу.

Ctrl+S — сохранить текущую страницу на компьютер.

Ctrl+O — открыть файл, хранящийся на компьютере.

Ctrl+U — открыть исходный код текущей страницы.

F12 — открыть инструменты разработчика (Mac: Option+Command+U).

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Фото на обложке: Thaspol Sangsee / Shutterstock