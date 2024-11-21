«Яндекс» запатентовал игрушку «Ежик Жужа» на фоне взрывного спроса на мягких ежей

«Яндекс» зарегистрировало в Роспатенте эксклюзивные права на игрушку «Ежик Жужа». Права компании на ежика будут действовать до сентября 2034 года по 28 классу МКТУ «Игрушки», узнал RB.RU. IT-гигант регистрирует игрушку, которую продает на маркетплейсе, на фоне взрывного роста спроса на мягких ежей.

В пресс-службе «Яндекс Фабрики» подтвердили регистрацию бренда.

«"Яндекс Фабрика" действительно зарегистрировала товарный знак "Ежик Жужа". Он относится к изображению одноименной плюшевой игрушки из серии "Плюшвиль". Мы планируем и дальше развивать линейку мягких игрушек "Плюшвиль", поэтому регистрируем торговые знаки под персонажей и топонимы этой игрушечной вселенной», — рассказали RB.RU в компании.

Фото в тексте: скриншот Ozon

В компании добавили, что в течение 2024 года защитили уже три товарных знака «Плюшвиля» — «Лаппи», «Пухлю» и «Лолу».

Фото в тексте: скриншот Роспатента

«Ежики Жужа» продаются на российский маркетплейсах под собственной торговой маркой «Яндекса» Junion. В описании ежика указано, что он придуман в «Яндексе» «настоящими родителями». Стоимость игрушки находится в районе 1000 рублей. В компанию к ежику можно собрать его друзей — мягких жителей «Плюшвиля».

По оценкам сервиса аналитики Moneyplay (входит в экосистему «Контур.Фокус»), россияне потратили на мягких ежей (не только «Жужу») за последние 12 месяцев 7 млн рублей на Wildberries и 20 млн рублей на Ozon. Аналитики отметили рост спроса и стоимости игрушек.

Так, в ноябре этого года за 20 дней мягких ежиков уже продано на 114 тыс. рублей больше, чем за весь ноябрь 2023 года. Как пояснила аналитик Moneyplace Анастасия Романова, в октябре 2024 по сравнению с октябрем 2023 продажи мягких ежей увеличились в 2,5 раза, а средняя цена покупаемых игрушек — на 18%.

«Пик продаж обычно приходится на декабрь – возможно, мягкими ежиками хотят порадовать на Новый год. Еще один пик приходится на февраль-март, связан с гендерными праздниками. Чаще всего покупают мягких ежиков в качестве игрушки-обнимашки, игрушки для сна или игрушки-антистресс», — заключила эксперт Романова.

Популярность «Ежика Жужи» на маркетплейсе Wildberries также растет, свидетельствуют данные сервиса «Маяк». В ноябре продавцу удалось реализовать 247 ежиков на 295 тыс. рублей.

Патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова заявила, что регистрация ежика дает «Яндексу» право взыскивать средства за подделки.

«Во-первых, коммерциализация товарного знака через лицензирование может увеличить обороты продаж. Во-вторых, регистрация помогает защитить бренд от контрафактной продукции. Яндекс теперь может пресекать незаконное распространение аналогичных игрушек, вплоть до взыскания компенсации с нарушителей от 10 тысяч до 5 млн рублей», — рассказала Сидорова.

Защита игрушек как товарных знаков — распространенная практика. Например, «Союзмультфильм» зарегистрировал изображение Чебурашки, в том числе и для 28 класса МКТУ, и активно использует товарный знак для борьбы с продажей подделок, в том числе на маркетплейсах. В судах России рассматриваются сотни дел, большинство из которых заканчивается штрафными санкциями к продавцам контрафактных Чебурашек, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Фото на обложке: Junion