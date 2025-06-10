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«Яндекс» запустил «Тег Менеджер» для удобной настройки аналитики

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

«Яндекс» представил «Тег Менеджер» — сервис, позволяющий настраивать теги на сайте без привлечения разработчиков, поделились с Русбейс представители компании.

«Яндекс» запустил «Тег Менеджер» для удобной настройки аналитики
  1. Новости

Инструмент упрощает добавление скриптов аналитики, рекламных пикселей и коллтрекинга, сокращая затраты бизнеса и ускоряя запуск кампаний. Теперь маркетологи могут самостоятельно управлять событиями и целями в одном интерфейсе, говорят в «Яндексе».

Как это работает. Раньше для внедрения тегов требовалось править код сайта через разработчиков. «Тег Менеджер» интегрирован с «Яндекс Метрикой»: достаточно активировать опцию в настройках счетчика, после чего можно добавлять и редактировать скрипты напрямую. Система защищает от вредоносных изменений благодаря «Изолированному JavaScript» и модерации шаблонов.

  • Накануне «2ГИС» предоставил бизнесу бесплатную возможность анализировать поведение пользователей с помощью функционала «Геометра». Благодаря ему, например, рекламодатели получат расширенные инструменты для анализа конкурентов.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock / FOTODOM

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