«Яндекс.Маркет» представил новый инструмент для бизнеса «Аналитика»

Группа компаний «Яндекс.Маркет» выпустила в открытую бету новый сервис для бизнеса «Яндекс.Маркет Аналитика». С ее помощью владельцы интернет-магазинов и производители смогут подробнее узнать о своем месте на рынке. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе группы.

Сервис работает с брендами-производителями и магазинами. Первые на коммерческой основе раскрывают для сервиса часть персональной информации. Вторые предоставляют сервису данные по бартеру — в обмен на отчеты. На базе этого формируется общая картина рынка. Недостающие его части моделируются с помощью машинного обучения.

Как пояснили в сервисе, «Аналитика» использует не только данные от партнеров, но и все доступные ей инструменты маркетингового анализа.

Площадка показывает возраст, пол, интересы покупателей, а также данные об объёмах заказов, доступные в денежных и в количественных показателях. Магазины и производители в своём личном кабинете могут увидеть информацию по рынку, анализировать портрет целевой аудитории, эффективность продаж, популярность брендов.

По словам руководителя «Аналитики» Ильи Зинченко, это единственный сервис в России, который показывает данные оперативно: раз в 2 дня, обновляясь раз в сутки.

Сейчас на платформе представлено 500 категорий и информация с начала 2019 года.

О договоренностях с конкретными компаниями в «Маркете» не рассказывают. При этом все персональные данные партнеров полностью защищены, и их видит только команда разработчиков, заявили в сервисе. Объём информации, который может получить какой-либо магазин, зависит от его доли на рынке.

В планах разработчиков — внедрить анализ сопутствующих товаров, данные о региональном спросе и подробных портретах пользователей, рекомендации по использованию данных.