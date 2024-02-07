«Яндекс.Маркет» назначил нового коммерческого директора

Новым коммерческим директором «Яндекс.Маркета» стал Владимир Новиков. Он сменил на этом посту Екатерину Звонковую. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе сервиса.

Екатерина Звонкова останется в компании и будет работать в рамках бизнес-группы «Яндекса» E-commerce и ridetech.

Владимир Новиков с мая прошлого года занимал в компании должность коммерческого директора трансграничных продаж. До прихода в «Яндекс» он на протяжении семи лет работал в AliExpress Россия, в том числе в качестве коммерческого директора.

Саму должность коммерческого директора «Яндекс.Маркет» ввел в мае прошлого года.

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