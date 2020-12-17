«Яндекс.Маркет» запустил доставку онлайн-заказов «по клику»

Московские пользователи «Яндекс.Маркета» теперь могут получить свой онлайн-заказ «по клику» за 15 минут. Также к заказу можно добавить продукты из «Яндекс.Лавки». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно сделать заказ на «Маркете» с доставкой в локальные дарксторы. Отмечается, что они есть почти в каждом районе Москвы. Оттуда в любой момент можно вызвать курьера, который доставит заказ по указанному адресу на следующий день в течение 15-30 минут.

«Такая доставка по клику удобна тем, что клиент может контролировать время получения товара, а не ждать курьера весь день в одном месте», — поясняют в компании.

Новый способ доставки работает при заказе до 10 тысяч рублей и весом до 10 килограммов через мобильное приложение «Яндекс.Маркета». По собственным данным компании, пользователям доступен ассортимент из более чем 1,5 млн товаров на «Маркете» и 2,5 тысяч товаров в «Яндекс.Лавке».

О тестировании сервиса доставки «по клику» стало известно в ноябре этого года. Тогда отмечалось, что, помимо «Яндекс.Маркета», опция станет доступна магазинам-партнёрам компании в Москве и других городах России.

Фото: «Яндекс.Маркет»