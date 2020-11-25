«Умная» колонка с экраном и расширение сервисов доставки — «Яндекс» представил новые продукты и услуги

Сегодня состоялась онлайн-конференция «Яндекса» YaC 2020. На ней компания представила новые продукты и услуги. Среди новых сервисов — «умная» колонка с LED-экраном «Станция Макс», доставка товаров из интернет-магазина «по клику».

Новая «умная» колонка «Станция Макс» оснащена голосовым помощником «Алисой». По заявлению компании, это лучшая по звучанию колонка «Яндекса». Главные отличия колонки: трёхполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана. В колонке пять динамиков, её общая мощность составляет 65 ватт.

На передней панели «Станции Макс» расположен LED-экран, его яркость подстраивается под освещение комнаты. Когда колонка молчит, она показывает на экране время. Когда играет музыка — на экране появляется её визуальное представление.

К колонке прилагается пульт. С его помощью можно переключать музыку, выбирать фильмы и регулировать звук. Также в пульт встроен микрофон для приёма голосовых команд и управления «умным» домом.

Наконец, в колонке есть аудиовыход для наушников или внешней акустики. Через Gigabit Ethernet можно в случае необходимости подключить проводной интернет.

«Станция Макс» уже доступна для предзаказа. 1 декабря текущего года она появится на «Яндекс.Маркете» и в магазинах электронной техники. Стоимость колонки составляет 16990 рублей. Она представлена в чёрном и сером цвете, в следующем году линейка будет расширена ещё на два цвета: бордовый и тёмно-синий.

Также компания сообщила о расширении своих сервисов доставки:

тестирование доставки товаров из интернет-магазина «по клику»;

доставка еды и напитков на АЗС в машину при заказе через приложения.

В рамках услуги доставки товаров от Yandex Go пользователь может сделать заказ в интернет-магазине, откуда на следующий день товар приезжает в ближайшую «Яндекс.Лавку». Далее клиент может вызвать курьера, который за заявленные 15–20 минут привезёт товар по указанному адресу.

Отмечается, что на этапе тестирования доставка «по клику» работает примерно в 100 «Яндекс.Лавках» Москвы и пока только для «Яндекс.Маркета». Однако планируется, что сервис станет доступен магазинам-партнёрам компании в Москве и других городах России.

Вторая объявленная услуга доставки еды работает через приложения «Яндекс.Заправка», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты». В них теперь можно посмотреть меню выбранной АЗС, выбрать и оплатить понравившиеся блюда. После указания номера машины сотрудник станции доставит заказ в течение 5 минут, рассказали в «Яндексе».

Сейчас сервис уже есть на 100 станциях BP и «Нефтьмагистрали» в Москве и области. По заявлению компании, позже доставка появится и на других подключённых к сервису АЗС, которые продают еду.

Представители «Яндекс.Заправок» отметили, что это «первый в мире сервис, который запустил подобную услугу на АЗС».

«Нам очень помогли опыт и технологии "Яндекс.Еды", но все процессы пришлось отстраивать с нуля. Перед запуском мы помогли станциям оформить меню в цифровом виде, обеспечили их планшетами с предустановленной программой для обработки заказов и обучили сотрудников АЗС», — рассказали руководители сервиса Артём и Роман Прудниковы.

«Яндекс» создал первую «Яндекс.Станцию» в июле 2018 года. Сейчас ее можно приобрести за 12990 рублей. В октябре 2019 года компания показала компактную версию колонки — «Станцию Мини» с управлением жестами. Она стоит 3790 рублей.

С апреля 2020 года «умную» колонку также выпускает Mail.ru Group. Колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» стоит 7990 рублей. В ноябре компания объявила о разработке мини-версии «Капсулы». Она появится в продаже весной 2021 года.