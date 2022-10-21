«Яндекс.Маркет» запустил программу лояльности для продавцов, снижающих цены

«Яндекс.Маркет» предложит скидки на свои услуги продавцам, выставляющим более низкие цены, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Программа лояльности для активных продавцов также предполагает возврат части средств за продвижение и открытие доступа к выделенной линии поддержки.

«Участники программы лояльности получат сниженный тариф на ежедневные выплаты — всего 1%, 15% кешбэк затрат на продвижение, а также выделенную линию технической поддержки. Еще они получат постоянную скидку 7% на аренду машин для бизнеса от "Яндекс.Драйва"», — рассказали об условиях программы в компании.

Предполагается, что продавцы будут экономить на услугах маркетплейса и за счет этого снижать цены на свои товары.

Привилегии в рамках программы будут бесплатными. Для участия в программе нужно соответствовать ряду критериев: поддерживать объем продаж, вовремя отгружать отправления маркетплейсу или доставлять покупателю, не отменять заказы и поддерживать выгодные цены. Также для участия в программе важно мотивировать покупателей кэшбэком баллами «Яндекс.Плюса».

Предложение доступно для продавцов, ведущих торговлю по программам FBY, FBS или «Экспресс».

Ранее «Яндекс.Маркет» сообщил, что начинает выявлять продавцов, необоснованно завышающих цены на площадке. Для этого был разработан специальный алгоритм, анализирующий диапазон стоимости на тот или иной товар на других маркетплейсах.

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