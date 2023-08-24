Агрегатор «Яндекс.Такси» обзавелся иранскими седанами Iran Khodro Tara

Агрегатор заказа такси «Яндекс.Такси» обзавелся небольшой партией из 12-ти иранских седанов Iran Khodro Tara. Машины для российского такси были сделаны в упрощенной комплектации и с автоматической коробкой передач, пишут «Известия».
Модель также появилась во внутреннем классификаторе «Яндекса» для поездок в Москве в тарифе «эконом» — это означает, что ее фактически использует кто-то из водителей, пояснил один из источников.
Другой собеседник при этом добавил, что тестирование такой мелкой партии не обязательно приведет к более масштабной закупке этих автомобилей.
- В январе глава компании Iran Khodro анонсировал поставки в Россию до 2 тыс. машин в 2023 году. Iran Khodro не первый иранский автопроизводитель, который объявил о планах поставлять свою продукцию в РФ, в феврале Sapia сообщил, что готовится выйти на российский рынок.
- На фоне санкций, исключающих сотрудничество с рядом западных компаний, РФ наращивает партнерства, в частности, с Ираном. Ранее иранские производители трамвайного оборудования посетили Усть-Катавский вагоностроительный завод (принадлежит «Роскомосу»). Как рассказали на предприятии, потенциальные партнеры изучают возможность запуска производства тележек на мощностях завода.
Фото на обложке: ArtWell /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Поиск автомобиля по фото: как определить марку и модель машины онлайн
- 2 Обзор китайских автомобилей, которые можно купить в России
- 3 Стать партнером экосистемы «ОПТИ 24» от «Газпром нефти» стало проще: создан сервис для поставщиков товаров и услуг
- 4 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
- 5 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
ВОЗМОЖНОСТИ
24 августа 2023
25 августа 2023
27 августа 2023