Агрегатор «Яндекс.Такси» обзавелся иранскими седанами Iran Khodro Tara

Агрегатор заказа такси «Яндекс.Такси» обзавелся небольшой партией из 12-ти иранских седанов Iran Khodro Tara. Машины для российского такси были сделаны в упрощенной комплектации и с автоматической коробкой передач, пишут «Известия».

Модель также появилась во внутреннем классификаторе «Яндекса» для поездок в Москве в тарифе «эконом» — это означает, что ее фактически использует кто-то из водителей, пояснил один из источников.

Другой собеседник при этом добавил, что тестирование такой мелкой партии не обязательно приведет к более масштабной закупке этих автомобилей.

В январе глава компании Iran Khodro анонсировал поставки в Россию до 2 тыс. машин в 2023 году. Iran Khodro не первый иранский автопроизводитель, который объявил о планах поставлять свою продукцию в РФ, в феврале Sapia сообщил, что готовится выйти на российский рынок.

На фоне санкций, исключающих сотрудничество с рядом западных компаний, РФ наращивает партнерства, в частности, с Ираном. Ранее иранские производители трамвайного оборудования посетили Усть-Катавский вагоностроительный завод (принадлежит «Роскомосу»). Как рассказали на предприятии, потенциальные партнеры изучают возможность запуска производства тележек на мощностях завода.

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